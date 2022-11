Il ne faut « pas relâcher l’effort », mais des progrès ont été faits dans la lutte contre les violences faites aux femmes, estime Emmanuel Macron. Le président a rencontré vendredi à Dijon des victimes. « J’ai subi des violences pendant vingt ans », lui a raconté une des deux femmes victimes de violences conjugales avec lesquelles le chef de l’Etat s’est entretenu. Après avoir longtemps eu « trop peur » de porter plainte, elle l’a finalement fait après des « coups de couteau » et un signalement de l’hôpital. L’homme a été condamné à de la prison ferme mais elle a expliqué vivre « dans l’angoisse » de sa sortie, car même si une mesure d’éloignement est prise, « ce n’est qu’un papier ». « Je sais très bien qu’un jour il va me tomber dessus », a renchéri, des sanglots dans la voix, la seconde victime.

Le président Macron avait auparavant assisté, à l’Ecole de gendarmerie de Dijon, à un exercice de simulation d’une intervention des forces de l’ordre pour interpeller un mari violent et prendre en charge immédiatement sa femme et ses enfants. « Il y a quand même eu des progrès collectifs », avec « un immense travail de formation de nos forces de sécurité intérieure », a estimé Emmanuel Macron lors d’une table ronde, à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Ce thème, et plus largement l’égalité hommes-femmes, a été décrété « grande cause » de ses deux quinquennats. « Il ne faut pas relâcher l’effort », a toutefois insisté le président.









Plus de 90 % des mesures décidées à l’issue du Grenelle contre les violences conjugales, fin 2019, sont « complètement mises en œuvre », se félicite-t-on à l’Élysée. Emmanuel Macron a rappelé la possibilité de recueillir les plaintes à l’hôpital et la multiplication des dispositifs de prévention comme les « bracelets anti-rapprochement ». Interrogé sur la mise en place de juridictions spécialisées, il a rappelé que des travaux parlementaires étaient en cours en vue d’une « décision avant l’été ». « Je n’abandonne pas du tout l’idée, on en a besoin, il faut être très ambitieux et mettre le maximum de moyens », a-t-il dit. « Mais il faut se garder d’avoir une ou deux personnes qui, dans un département, ne s’occuperaient que de ce sujet », « il faut absolument que tout le monde soit mieux formé sur le sujet », a-t-il ajouté. Des magistrats lui ont d’ailleurs fait part de leur scepticisme sur l’idée de juridictions dédiées, qui risquent d’aboutir à un « éloignement des acteurs ».