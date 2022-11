La collecte des 79 Banques alimentaires commence ce vendredi jusqu’à dimanche. Pendant ce week-end, 130.000 bénévoles, flanqués de leur reconnaissable gilet orange, récolteront vos dons alimentaires dans plus de 8.000 magasins. Des dons redistribués aux personnes dans le besoin. « Ce qui manque le plus, c’est quand même les protéines. Mais on a besoin de tout cette année : de conserves, de produits plus basiques comme l’huile, la farine, les pâtes, le riz, aussi. Les produits d’hygiène ou pour les bébés sont aussi les bienvenus », a expliqué ce vendredi à BFMTV Gérard Gros, président de la Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône.

Du soutien pour 500.000 personnes entre 15 et 25 ans

Inflation oblige, le nombre de personnes dans le besoin enregistré au cours du premier semestre 2022 a augmenté de 200.000 bénéficiaires selon la Banque alimentaire qui craint, elle, une diminution des dons. « Une des conséquences de cette inflation, c’est qu’il y a plus de gens qui ont recours à l’aide alimentaire, en plus des 2,2 millions de personnes que les banques alimentaires aident déjà », a effectivement fait savoir Claude Baland, président des banques alimentaires de France à nos collègues de BFMTV..

Dans un communiqué publié cette semaine, les Banques alimentaires, « premier réseau d’aide alimentaire en France depuis plus de trente-cinq ans », assurent soutenir 500.000 personnes âgées de 15 et 25 ans grâce aux dons, « tranche des bénéficiaires qui a le plus augmenté », selon Gérard Gros, ajoutant que « les personnes âgées » aussi sont « très touchées ». En douze ans, les Banques Alimentaires ont vu le nombre de personnes accueillies passer de 800.000 à 2,2 millions.