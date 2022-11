C’est un baromètre utile pour mesurer le niveau des élèves français. A chaque rentrée, les évaluations nationales, qui concernent désormais les classes de CP, CE1 et 6e, permettent de jauger leur niveau en français et en mathématiques. Le ministère de l’Education a dévoilé ce vendredi les chiffres du cru 2022.

Des résultats globalement stables par rapport à 2021, après des évaluations 2020 qui avaient montré une chute des performances des élèves en raison de la fermeture des écoles pendant la crise sanitaire. Un point d’inquiétude, cependant, porte sur les élèves de 6e, dont le niveau de français est en baisse. « L’effet de la crise sanitaire sur les résultats n’est pas pérenne dans le temps. On a réussi à compenser des difficultés. Mais les perturbations liées au Covid-19 ont eu un impact sur le niveau de français, a fortiori dans le domaine de l’écriture », analyse Edouard Geffray, directeur général de l’enseignement scolaire.

L’effet du dédoublement des grandes sections

Concernant les élèves de CP, ces derniers affichent des résultats au moins au même niveau, en français comme en maths, par rapport à 2021. Et même en hausse en compréhension des mots à l’oral, tout comme en capacité à résoudre des problèmes ou à comparer des nombres. Les écarts de performance des élèves scolarisés en REP + et ceux qui sont dans des écoles hors éducation prioritaire réduisent même fortement, dans les domaines « connaître le nom des lettres et le son qu’elles produisent », « manipuler des phonèmes », « comparer des nombres » et « résoudre des problèmes ».

« C’est probablement l’effet des dédoublements des grandes sections en REP +, qui a permis de réduire substantiellement les écarts à l’entrée en classe de CP », explique Edouard Geffray. Mais ces écarts demeurent pour l’exercice de compréhension de phrases à l’oral.

L’écriture des mots en baisse chez les CE1

Les élèves de CE1 affichent des résultats en français en baisse dans plusieurs domaines par rapport à leurs camarades évalués en 2021. Par exemple, l'écriture des mots, la lecture à voix haute des mots, la compréhension de phrases et de textes. « Ceci s’explique très probablement par la situation sanitaire des mois de janvier et février, moment charnière de l’année de CP pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture », indique Edouard Geffray.

En maths, leurs résultats sont en baisse pour la « lecture des nombres entiers », mais en hausse dans le domaine des soustractions. A ce niveau, on constate aussi une réduction des écarts de résultats par rapport à 2021 en maths entre les élèves de l’éducation prioritaires et leurs autres camarades dans des classes lambda.

Des résultats en baisse en français en 6e

La classe qui intéresse le plus cette année est sans conteste celle de 6e, le ministre de l’Education ayant annoncé son intention de remodeler le collège cette année. Des annonces seront d’ailleurs faites à ce sujet la semaine prochaine. Or, si les résultats des élèves sont stables en mathématiques par rapport à 2021, ils sont en baisse en français. Leur score moyen dans cette matière est de 256,5 points, contre 260,8 points en 2021. Par ailleurs, la part des élèves dans les bas niveaux passe de 22,4 % en 2021 à 27,1 % en 2022. Dans le même temps, on observe une baisse de la part des élèves dans les hauts niveaux, qui sont 33,8 % cette année contre 36,7 % en 2021.

Et les performances des élèves en fluence (capacité à lire à voix haute rapidement un grand nombre de mots), même si elles sont en hausse cette année, ne sont pas terribles, puisque les élèves arrivent à un score moyen de 126 mots lus en une minute. « Dans le détail, on constate que dans ce domaine, 55,6 % des élèves ont un niveau satisfaisant et 15 % ont un niveau très insuffisant », indique Fabienne Rosenwald, directrice de l’évaluation, de la prospective et de la performance (Depp). Des résultats que Pap Ndiaye va scruter à la loupe pour proposer des mesures à l'entrée du collège.