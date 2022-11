Depuis le 6 octobre et le nouveau plan dévoilé par le gouvernement, l’heure est à la sobriété ! Parmi les trente mesures qui y figurent, on retrouve par exemple l’encouragement au covoiturage, au télétravail, mais aussi l’incitation à réduire à 19 °C max la température de chauffe dans les bureaux. Fini le chauffage à fond et les fenêtres grandes ouvertes, Géraldine de la compta n’a plus qu’à enfiler de grosses chaussettes et se munir d’une tasse de thé bien chaude.

Et vous, quelles sont vos techniques pour ne plus avoir froid au travail ? Vous habillez-vous plus chaudement ? Apportez-vous des objets (plaid, chaufferette, petit chauffage électrique, ou autre) ? Buvez-vous plus de boissons chaudes ? Le froid impacte-t-il votre productivité ? Avez-vous décidé de davantage télétravailler ? Appréhendez-vous l’arrivée de l’hiver ?