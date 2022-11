Le déraillement mercredi d’un train de marchandises à Carcassonne, dans l’Aude, a des répercussions pour les voyageurs des autres villes du département. Le trafic SNCF entre Narbonne et Castelnaudary, sur l’axe Toulouse-Narbonne, sera interrompu au moins jusqu’à samedi, a indiqué mercredi soir l’entreprise ferroviaire.

🔴19h45



❌Le trafic est interrompu entre Narbonne et Castelnaudary jusqu'au 26 novembre.



Nous sommes disponibles pour vous guider ⤵️ — liO Train SNCF Occitanie (@lio_train_sncf) November 23, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Sont notamment concernés par cette interruption les TER entre Narbonne et Castelnaudary, les Intercités Marseille-Bordeaux et les TGV Toulouse-Lyon. Ce jeudi, la SNCF devrait être en mesure de faire connaître une date plus précise de reprise du trafic, a-t-elle encore affirmé.