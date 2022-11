Entraîner en conditions réelles ses équipes avant leur départ dans des zones de conflits ou touchées par des catastrophes naturelles, c’est l’objectif de l’ONG Médecins Sans frontières qui a inauguré ce mercredi son centre de formation Jacques Pinel à Mérignac, près de Bordeaux. Le site de 10.000 m2 est voisin de la plateforme logistique MSF, inaugurée en 2015 et positionnée stratégiquement à proximité de l’aéroport de Bordeaux Mérignac.

L’ouverture du centre de formation, retardée par l’épidémie de Covid-19, n’a eu lieu qu’à l’automne 2021. « C’est le premier centre de formation en France, il y a d’autres plateformes mais pas aussi complètes, explique Mélissa Blum, responsable de cette nouvelle structure. On dispose de 60 couchages, de 80 places de restauration, de quatre salles de formations plénières et de sept salles de formations techniques avec des plateformes construites comme sur le terrain, pour apprendre à monter un hôpital à partir de rien. »

Quelque 500 personnes issues des équipes de MSF dans le monde ont été formées en 2021. « On a cru un moment que le site était surdimensionné, mais il est déjà victime de son succès, commente Thierry Allafort-Duverger, directeur général de MSF France. Dernièrement, il a fallu arbitrer entre différentes formations. »

« Un étang comme outil pédagogique »

Le centre propose des formations variées (dans les secteurs du médical, paramédical, de la pharmacie, la logistique, l’approvisionnement, l’administration, les achats, les ressources humaines etc.) destinées aux métiers de l’humanitaire, allant d’une à deux semaines maximum. Pour permettre aux équipes d’être les plus opérationnelles possibles, de nombreux exercices de simulation sont proposés sur le volet logistique. « On a un étang qui est un outil pédagogique pour apprendre à faire de l’eau potable pour les cliniques mobiles », précise ainsi Mélissa Blum. Un immense hangar simule, par exemple, le montage d’un bloc opératoire. Plusieurs autres équipements techniques tels que des panneaux solaires, forage, château d’eau, zone de traitement des déchets, latrines, etc.. sont mis à disposition des stagiaires.









Une salle des télécoms permet aussi de s’entraîner à mettre l’électricité en place dans un hôpital car les équipes arrivent parfois dans des zones où il n’y a rien. Dans l’atelier mécanique trône le fameux 4X4 de MSF et à côté le « châssis école ». Certains sont formés à réparer les pannes les plus courantes sur l’engin, encore pourvu de très peu d’électronique, pour ne pas se retrouver en rade une fois en mission.

« L’ouverture de ce centre fait sens car MSF logistique a aussi une mission de formation et celle d’apporter son expertise aux équipes terrains pour qu’elles améliorent leurs réponses auprès des populations auprès desquelles elles interviennent, précise Laurent Sury, directeur général de MSF Logistique. On peut ainsi établir un lien avec les lieux d’intervention, ce qui n’est pas toujours facile. » Sur le site, un volet innovation existe aussi avec par exemple, en ce moment, un test sur des panneaux solaires.

Ce nouveau centre a été financé par des dons privés.