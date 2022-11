A un mois du retour du gros bonhomme rouge à la barbe blanche, les lumières de Noël se préparent à scintiller aux quatre coins de la France. Paris a lancé les festivités dimanche et de nombreuses communes s’apprêtent à en faire de même ce week-end. Mais cette année, l’heure n’est pas la débauche lumineuse. Entre flambée des coûts de l’énergie et prise de conscience écologique, la très grande majorité des maires ont en effet décidé de réduire la voilure pour les fêtes.

Certains élus ont même poussé le curseur plus loin en se passant tout simplement des illuminations de Noël. « Un geste fort et frustrant », selon Olivier Gacquerre, maire UDI de Béthune (Nord), qui s’en est expliqué sur sa page Facebook. « Compte tenu des risques de pénurie et de coupure (…), nous priorisons les consommations des habitants des habitants plutôt que d’éclairer l’extérieur, ce qui pourrait être vu comme du confort en cette période », justifie-t-il.

« Il faudra faire autrement et avec moins à l’avenir »

A Quimperlé dans le Finistère, l’appel à la sobriété énergétique a également été pris au pied de la lettre. Sur les bords de la Laïta, aucune guirlande ni aucun sapin n’illumineront ainsi la ville pour les fêtes. « Cela aurait été incohérent d’allumer alors qu’on demande à tout le monde de faire des efforts », souligne Yves Schryve, conseiller municipal délégué au patrimoine immobilier et à la transition énergétique. Avant de tirer un trait sur les illuminations, le bureau municipal a tout de même réfléchi à une solution moins radicale. « On voulait au départ réduire la surface mais c’est compliqué car les commerçants de la ville ne sont pas concentrés sur le même secteur », indique l’élu.

Maire divers gauche de Pont-Château (Loire-Atlantique), Danielle Cornet s’est également résolue à se passer des traditions illuminations de Noël cette année. « Ce n’est pas une vision dogmatique mais plutôt une prise de conscience qu’il faudra faire autrement et avec moins à l’avenir », estime l’édile.

La magie des fêtes malgré tout

Alors que les prix de l’énergie flambent, supprimer les guirlandes lumineuses est aussi un moyen pour les élus de réaliser des économies. A Tercé, petite bourgade proche de Poitiers (Vienne), la facture s’élève chaque année à 1.500 euros entre les coûts d’installation et d’éclairage. « C’est un budget qui peut paraître anecdotique mais ça ne l’est pas pour une petite commune comme la nôtre dont l'ensemble des dépenses atteint chaque année 750.000 euros », indique Christian Richard, maire de Tercé depuis 2001. A Pont-Château, ville de 11.000 habitants, l’économie totale s’élève à près de 38.000 euros « dont une partie sera réinvestie dans des animations », souligne Danielle Cornet.









Car si ces communes ont décidé de mettre en veille les illuminations, pas question pour autant de renoncer la magie des fêtes. « Au contraire, on veut renforcer cette magie en proposant plus d’animations et de moments de partage et en associant les commerçants et les habitants dans les préparatifs », poursuit la maire de Pont-Château. A Quimperlé, les élus préparent également un programme d’animations plus copieux en journée avec quelques surprises. « Et de toute façon, illuminations ou pas, cela ne nous empêchera pas de passer de bonnes fêtes », conclut Christian Richard, qui n’a pour l’heure reçu aucun message de protestation de la part de ses administrés.