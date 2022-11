A la télé, dans les boîtes aux lettres, sur les réseaux sociaux, les publicités donnent le ton : dans un gros mois, c’est Noël. La période des achats de cadeaux dans les grands magasins, des calculs pour faire rentrer ses courses dans un budget grignoté par l’inflation et de la logistique pour organiser le réveillon. Le tout en composant avec le tonton relou ou la belle-mère dont la spécialité est d’offrir des cadeaux particulièrement pourris (même si c’est l’intention qui compte). Bah oui, quand on devient adulte, pour beaucoup, Noël peut perdre de sa magie au fil des ans, voire raviver des sentiments douloureux en cas de rapports familiaux compliqués.

Alors pour retrouver de la joie à cette période, raviver l’enthousiasme de son enfance, ou tout simplement s’offrir un plaisir que l’on ne trouvera probablement pas sous le sapin, et si le kif ultime de Noël, quand on est adulte, était de s’offrir un super calendrier de l’Avent ? Rempli de fins chocolats, de bières (à consommer avec modération), de cosmétiques, de jouets coquins ou de fromages, il y en a pour tous les goûts, et pour toutes les bourses.

Est-ce votre cas ? Vous vous offrez chaque année un calendrier de l’Avent ? Pourquoi (compenser toute la charge mentale par un petit plaisir rien qu’à soi, chasser une humeur morose durant les fêtes...) ? Et depuis combien de temps ? Quel type de calendrier choisissez-vous (gourmand, déco, cosmétique...) ? En changez-vous chaque année ? Quel budget accordez-vous à cet achat ? Quelles émotions vous procurent votre calendrier de l’Avent ? Racontez-nous !