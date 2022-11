La gendarmerie met en garde contre le vol au « rendez-moi »

​La technique a fait plusieurs victimes dans la Sarthe, la semaine dernière. A tel point que les gendarmes et la CCI ont jugé bon d’alerter les commerçants du département sur le « vol au rendez-moi ». L’arnaque est assez simple, et commence avec toujours le même scénario : une personne se présente dans un magasin et « règle un achat inférieur à 15 euros à l’aide d’un billet de 100 ou 200 euros ».

Une fois la monnaie rendue, souvent en billets de 20 ou 50 euros, le faux client se rétracte et demande de récupérer la mise de départ. Mais lors du nouvel échange d’argent, il réussit à conserver quelques billets avant de disparaître.

La CCI appelle donc à la « vigilance accrue des commerçants » et donne plusieurs conseils : « Veillez à ne pas perdre le ou les billets de vue pendant la transaction. Ne vous laissez pas distraire par un éventuel complice. N’encaissez surtout pas l’argent avant d’avoir rendu la monnaie, etc. » Elle demande d’alerter systématiquement la gendarmerie en cas de vol.