Une fermeture « préventive » pour une durée de trois mois. Les services de l’Etat ont procédé, vendredi, à la fermeture temporaire de la crèche P’tit Campus-Pitchoun, située sur le campus universitaire à Talence, apprend-on ce lundi.

« Cette crèche associative, répartie entre les communes de Bordeaux et Talence, et l’université de Bordeaux, a reçu une autorisation d’ouverture du Conseil départemental le 24 janvier 2012 pour 42 places » rappelle le département dans un communiqué. Des problèmes d’infiltration des murs et des sols, « dus à des malfaçons lors de la construction du site », précise le département, se sont aggravés ces dernières semaines.

« Risques d’insalubrité »

« Le directeur général de l’association Pitchoun a sollicité début novembre la visite des services départementaux » qui ont préconisé cette fermeture provisoire, après avoir « constaté d’importantes problématiques structurelles d’hygiène et des risques d’insalubrité des locaux, confirmant la décision du gestionnaire de ne pas vouloir engager la sécurité des enfants et du personnel ».

Les services départementaux de PMI ont ensuite sollicité les services de l’Etat pour enclencher une procédure d’urgence. « L’objectif de cette mesure, prise en concertation avec l’association gestionnaire de l’établissement, est d’envisager des travaux d’ampleur ou le relogement de la structure dans des locaux adaptés. »