Après le drame, le recueillement. L’association la Mouette d’Agen et le maire de Tonneins, commune de 10.000 habitants dans le Lot-et-Garonne, ont décidé d’organiser une marche blanche vendredi à 17 heures en la mémoire de Vanesa. Cette adolescente de 14 ans a été retrouvée sans vie dans une maison abandonnée samedi.

Le trentenaire mis en cause, retrouvé grâce aux caméras de surveillance, a été mis en examen dimanche pour enlèvement et séquestration, viol et meurtre sur mineure et placé en détention provisoire. Le parcours de la marche partira du collège où était scolarisée la jeune fille jusqu’à la mairie, proche du domicile de la famille.