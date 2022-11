Plus de 1.500 motards, venus du sud de la France, ont défilé samedi à Montpellier (Hérault), à l’appel de la Fédération des motards en colère de l’Hérault, pour protester contre la mise en œuvre du contrôle technique des deux-roues. Le 31 octobre, le Conseil d’Etat a réinstauré ce dispositif, une obligation européenne, dont l’application était prévue au début de l’année 2023, avant son annulation par le gouvernement.

« Le conseil d’Etat a validé quelque chose qui a été mis en place par des associations que l’on considère comme étant des écolos, des bobos des beaux quartiers parisiens », a grondé Jean-Luc Vrignaud, coordinateur de la fédération de l’Hérault.









« Nous entretenons nos motos »

Parmi les manifestants, Pascal, de Narbonne (Aude). Pour lui, « les accidents de motos [sont] causés le plus souvent par un tiers ou par l’état des routes. Imposer un contrôle technique n’a pas de sens pour nous, puisque de toute façon nous entretenons nos motos, les pneus, les freins, sinon, on ne tient pas sur la route. »

« Lorsqu’on passe le permis […], on nous apprend à visualiser que les problématiques d’une moto mal entretenue, c’est la chute, a scandé Jean-Luc Vrignaud, samedi après-midi, devant une assemblée acquise à sa cause. Une chute à moto, c’est très grave. Pourquoi personne ne vient s’occuper de ce qui fait le plus de morts, notamment l’état des routes… Et que fait le conseil d’Etat pour tous ces ralentisseurs mis en place ? »