Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les partenaires sociaux vont connaître ce lundi, lors d’une réunion au ministère du Travail avec Olivier Dussopt, les arbitrages du gouvernement sur la réforme de l’assurance chômage. Celle-ci pourrait notamment faire varier la durée d’indemnisation en fonction du taux de chômage. Le leitmotiv de l’exécutif est en effet que l’assurance chômage soit « plus stricte quand trop d’emplois sont non pourvus, plus généreuse quand le chômage est élevé », une idée soutenue par le Medef et la CPME mais à laquelle s’opposent tous les syndicats. Le gouvernement a par contre exclu de toucher à l’indemnisation et a renoncé à une variation des règles en fonction de la situation locale de l’emploi, trop complexe à mettre en œuvre.

Une partie du monde va être ce lundi au chevet de la Moldavie. Paris va en effet accueillir une conférence internationale de soutien à ce pays voisin de l’Ukraine avec l’objectif immédiat de lui apporter une aide d’urgence pour traverser l’hiver tout en l’accompagnant sur la voie d’une adhésion à l’UE. La Moldavie, pays de 2,6 millions d’habitants, subit de plein fouet les conséquences de la guerre, en particulier sur le plan énergétique alors que la compagnie russe Gazprom a réduit de moitié ses exportations de gaz vers Chisinau. La « plateforme internationale de soutien à la Moldavie » a été lancée à l’initiative de l’Allemagne, de la France et de la Roumanie. Deux éditions se sont déjà déroulées, la première à Berlin en mars, la seconde à Bucarest en juillet.





L’enquête avance sur le meurtre de Vanessa. L’homme de 31 ans soupçonné d’avoir tué la collégienne de 14 ans vendredi en Lot-et-Garonne a été mis en examen dimanche pour enlèvement et séquestration, viol et meurtre sur mineure et placé en détention provisoire, a indiqué le procureur d’Agen. Selon Olivier Naboulet, cet intérimaire habitant à Marmande a expliqué en garde à vue avoir passé la matinée de vendredi à Tonneins dans sa voiture, consommant du cannabis, près du collège Germillac. Il a remarqué sa victime qui marchait sur le trottoir et l’a fait « entrer de force dans son véhicule avant de rapidement quitter les lieux ». « Confus dans ses explications » sur son parcours en voiture, le trentenaire, identifié comme Romain C., a dit aux enquêteurs s’être garé « à l’abri des regards » et avoir décidé de violer sa victime. Afin de masquer son crime, il a alors décidé de la tuer « en l’étranglant ».