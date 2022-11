Dans une école de Marseille, élèves et rats cohabitent

Voilà de quoi prendre la mesure de l’ampleur des nécessaires chantiers de rénovations des écoles à Marseille. Depuis quelques jours, des rats pullulent dans les sanitaires, les faux plafonds et la cour de récréation de l’école Montoliver, dans le 12e arrondissement, rapporte La Provence.









La mairie a dans un premier temps fait installer des pièges. Un dispositif visiblement insuffisant et qui conduisait les rats ainsi empoisonnés à mourir au milieu des élèves. Pour tenter de régler définitivement le problème, une grande dératisation de l’école sera faite ce week-end et la société d’assainissement de Marseille devra intervenir sur l’école et les alentours. Un agent sera chargé pendant quinze jours de ramasser les rats morts, complète le quotidien.