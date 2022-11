L’hécatombe se poursuit. Depuis cet été, l’épidémie de grippe aviaire fait des ravages dans les exploitations agricoles, notamment dans l’Ouest de France. Un nouveau foyer d’influenza aviaire hautement pathogène a ainsi été détecté le 13 novembre dans un élevage de canards sur la commune de Moréac dans le Morbihan. Pour éviter la propagation du virus, les autorités ont procédé à l’abattage des 36.500 volailles de l’élevage.

Deux autres élevages situés à proximité immédiate du foyer ont également fait l’objet d’un « dépeuplement complémentaire préventif » avec l’abattage de poulets de chair et de pintades. « Les éleveurs seront indemnisés des pertes subies », souligne la préfecture du Morbihan.

Le risque est passé de modéré à élevé

Des zones réglementées de protection et de surveillance ont également été mises en place dans des rayons de trois et dix kilomètres. « Dans ces périmètres, tous les lieux de détention de volailles et d’oiseaux captifs sont soumis à des prescriptions spécifiques », indiquent les autorités.









Depuis le 8 novembre, le niveau de risque relatif à la grippe aviaire est passé de modéré à élevé sur l’ensemble du territoire national. Au total, plus de 770.000 volailles ont déjà été abattues en France depuis le 1er août pour endiguer la grippe aviaire.