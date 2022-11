L’échéance approche ! Les conseils de classe du premier trimestre auront lieu dès la fin de ce mois de novembre. Un moment important pour les délégués de classe, qui doivent écouter attentivement toutes les remarques des profs, prendre des notes, défendre certains camarades et faire remonter des problèmes que rencontre la classe.

La forte tension qui accompagne parfois ces conseils de classe génère des situations mémorables : coups de gueule, fous rires, moments d’émotion, incidents… Si vous avez été délégué de classe, racontez-nous vos meilleurs et pires souvenirs.

En quelle classe étiez-vous délégué(e) ? Avez-vous pris votre rôle au sérieux ? Quels sont vos souvenirs les plus drôles des conseils de classe ? Et les plus émouvants ? Avez-vous été témoin de conflit au sein de l’équipe éducative ? Ou vous est-il arrivé d’être en profond désaccord avec certains profs ? Étiez-vous gêné lorsque les profs abordaient votre cas ? Vous entendiez-vous bien avec l’autre délégué ? Votre restitution des avis des profs aux élèves s’est-elle toujours bien passée ?