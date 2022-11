Depuis cinq ans qu’ils habitent cette maison installée dans le vignoble de Nantes, ils n’avaient jamais eu un problème avec les chasseurs. Dimanche matin, un couple et ses deux enfants ont pourtant eu la frayeur de la vie quand ils ont vu une balle de gros calibre traverser la fenêtre en double vitrage de leur cuisine. A quelques centimètres du papa et de son bébé âgé de 11 mois. La scène rapportée par Ouest-France s’est déroulée à Divatte-sur-Loire, petite commune de Loire-Atlantique coincée entre Nantes et la frontière du Maine-et-Loire.

D’après la maman, le père se serait jeté à terre avec son enfant quand il a entendu la déflagration. La balle de calibre 12 a été retrouvée sous le radiateur de la maison. Un groupe de chasseurs qui se trouvait à à environ 250 mètres de la maison, selon Ouest-France. D’après les gendarmes, la balle d’ordinaire utilisée pour les battues aux sangliers aurait pu ricocher. La famille a décidé de porter plainte et une enquête a été ouverte.









La question de la sécurité des populations a été maintes fois posée au gouvernement ces derniers mois, notamment en raison de la hausse des accidents mortels constatée en France. Dans sa « feuille de route pour améliorer et garantir la sécurité à la chasse », la majorité souhaite notamment sévir sur la question de la consommation d’alcool. « Il n’y a actuellement aucun cadre concernant l’alcoolémie à la chasse, nous voulons changer cela », a récemment indiqué la secrétaire d’Etat à l’Écologie Bérangère Couillard.