Le véhicule circulait sur la RN12 reliant Saint-Brieuc à Brest (Finistère) quand il a vu les douanes tenter de l’intercepter le 14 novembre. Son conducteur a d’abord cherché à fuir, confirmant les suspicions d’infraction. Parti de Belgique, l’automobiliste était presque arrivé à destination lorsqu’il a finalement été intercepté par les douanes près de Landivisiau. A bord de son véhicule, les agents ont découvert 550 cartouches de cigarettes.

De marque Marlboro, ces cigarettes de contrebande représentaient une valeur de 57.750 euros sur le marché français. Un montant que devra payer le conducteur de ce véhicule sous forme d’amende douanière. Beaucoup plus que les 7.000 euros qu’il avait déboursés pour acheter les 500 cartouches en Belgique. L’ensemble de la marchandise a été détruit. Interpellé et placé en garde à vue, l’homme de 25 ans a été jugé en comparution immédiate et condamné à douze mois de prison, dont six avec sursis.

En 2021, 402 tonnes de tabacs et de cigarettes ont été saisies par les services douaniers français et 18.284 constatations réalisées, soit 50 infractions relevées par jour en moyenne. Pour 2022, la tendance est à une nouvelle hausse des saisies, expliquent les douanes. Si la Bretagne n’est pas une plaque tournante de ce trafic, les douanes travaillent à traquer des trafics locaux de type « fourmi ». Près de 600 kg ont déjà été saisis par les services douaniers bretons depuis le début de l’année, soit plus que sur toute l’année 2021.