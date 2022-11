Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Depuis la manifestation du 14 octobre, la colère, contre la politique du gouvernement sur les déserts médicaux, ne retombe pas chez les internes et les étudiants en médecine. Ils sont en effet de nouveau appelés à manifester et à faire grève, ce jeudi, à l’appel d’organisations d’étudiants en médecine (Anemf) et d’internes (Isni et Isnar-IMG). Ils protestent contre l’ajout d’une quatrième année d’internat en médecine générale, qui doit être effectuée « en priorité dans des zones où la démographie médicale est sous dense », selon le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). Son article 23 est dans la ligne de mire des internes, comme le sont plusieurs propositions de loi visant à réguler l’installation des médecins.

La nouvelle manière de calculer l’assurance chômage est en passe de prendre sa forme définitive. Le Parlement doit adopter définitivement ce jeudi le projet de loi ouvrant la voie à une modulation de celle-ci selon la conjoncture. Les sénateurs doivent entériner en fin de matinée, par un ultime vote, un compromis trouvé avec les députés sur ce texte, qui n’a pas nécessité pour le gouvernement de recourir au 49.3 grâce à un accord trouvé avec la droite. Le projet de loi du ministre du Travail Olivier Dussopt prévoit dans un premier temps de prolonger les règles actuelles de l’assurance chômage. Il enclenche aussi la possibilité, par décret, de moduler certaines règles de l’assurance chômage afin qu’elle soit « plus stricte quand trop d’emplois sont non pourvus, plus généreuse quand le chômage est élevé », selon la promesse de campagne d’Emmanuel Macron.

Joe Biden va avoir une demi-épine dans le pied pour terminer son mandat. Les républicains ont en effet repris le contrôle de la Chambre des représentants, selon des médias américains mercredi, ce qui leur donne un pouvoir de blocage sur la politique de la Maison-Blanche jusqu’en 2024. Les démocrates ayant réussi à conserver le Sénat, le Congrès est désormais divisé. Le parti conservateur ne disposera toutefois que d’une très courte majorité à la chambre basse, bien loin de la « vague géante » promise par Donald Trump, qui a pourtant annoncé mardi soir une nouvelle candidature à la Maison-Blanche. Les républicains « sont prêts à agir », a salué leur chef à la Chambre, Kevin McCarthy, désormais favori dans la course à la tête de cette assemblée, l’actuelle « speaker » Nancy Pelosi ayant perdu sa majorité démocrate.