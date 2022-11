C’est quoi, la Fédération française des trucs qui marchent ?

Dans les années 1990, à l’évocation de la FFF, les réponses pouvaient hésiter entre la ringarde Fédération française de football et les bruyants et sautillants Marco Prince ou Yarol Poupaud de la Fédération française de fonck. En 2022, quand vous entendez FFTM 2022, la réponse fuse directe sur un moteur de recherche Fédération française de la tannerie mégisserie. A partir du 22 novembre, l’acronyme va désormais signifier aussi Fédération française des trucs qui marchent. Mais c’est quoi, cette fédé qui met en avant des initiatives positives repérées partout dans l’Hexagone ?

Qui est derrière la FFTM ?

A l’initiative de la fédération, Raphaël Ruegger, 22 ans, étudiant de l’ESSEC et conseiller municipal de Neuvy-sur-Barangeon, commune de 1.200 habitants, dans le Cher. « En stage chez Evidence [cabinet de conseil en stratégie et communication], j’ai parlé avec les fondateurs de mon ambition de faire un tour de France de communes pour écrire un carnet de voyage. » Le projet est retenu et soutenu pour répertorier les trucs qui marchent dans les villes et villages.

Parti dans sa Clio 4 en février, Raphaël Ruegger va avaler « 20.000 km ». « J’ai bien constaté l’augmentation du prix de l’essence lors de mon road trip (sourire), crevé deux fois et rencontré 200 élus. » En discutant avec eux dans leur mairie ou chez eux – « je n’ai payé qu’un seul hôtel, j’ai rencontré une hospitalité remarquable et j’ai dormi chez une député, des maires, des élus, des associations » –, l’étudiant recense « 300 à 350 initiatives » et va en « retenir une vingtaine » pour lancer la Fédération française des trucs qui marchent.

Quels sont les trucs qui marchent ?

« Je mets en avant des initiatives locales peu ou pas connues, qui ont fait leur preuve et duplicables. Elles doivent marcher ailleurs », explique Raphaël Ruegger. Ce mardi, six maires venant « d’une commune de 600 habitants à une agglomération de 220.000 habitants », d’un village de la Haute-Marne ou d’une ville de Seine-Saint-Denis présenteront « seul et sans note pendant 8 à 10 minutes » sur la scène du théâtre de la Madeleine, à Paris, devant 600 personnes, leur initiative.

« Parmi les thématiques abordées, la mobilité, la culture, le logement, etc. », égrène Raphaël Ruegger. Soit une fontaine sèche qui crée du lien social au pied de tours HLM, des colocations à petit loyer pour apprentis ou du transport à la demande plutôt que des bus. Les élus seront ensuite questionnés par Maïtena Biraben. « Il n’y a pas de trophée des maires, ce n’est pas le Grand Prix des collectivités, poursuit l’étudiant de l’ESSEC. On va replacer les maires sur le devant de la scène, nombreux m’ont dit : "C’est le plus beau des mandats mais le plus ingrat". » La seule chose que les édiles ont à gagner : la médiatisation de leur initiative et l’intérêt que d’autres élus pourront porter à leur projet.





Déjà une saison 2 de la FFTM ?

« Il faut voir si cette première soirée marche, si des élus appellent des élus qui ont des trucs qui marchent pour le mettre en place chez eux », avance Raphaël Ruegger. Si rien n’a encore été mis en œuvre pour un nouvel événement en 2023 pendant le Salon des maires, des élus se sont déjà positionnés « pour faire des événements locaux de la Fédération française des trucs qui marchent » voire « être la mairie pilote d’un territoire de la FFTM et en mettre plusieurs en place », d’autres sont prêts « à s’engager avec la FFTM pour repérer des initiatives dans leur région ». Et si jamais, ça devait s’arrêter là, Raphaël Ruegger aura été conforté par toutes ces rencontres dans son envie « de devenir maire un jour ».