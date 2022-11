438.000 visiteurs se sont pressés sur les quais d’Escale à Sète lors de l’édition 2022, du 12 au 18 avril. « C’est un nouveau record, un chiffre deux fois supérieur à celui de 2018 », évoque Wolfgang Idiri, son directeur. Un record de visiteurs pour une fête des traditions marines qui ne cesse de prendre de l’ampleur au fil des éditions. Et dont l’un des objectifs est de conserver l’âme de ce festival qui rend hommage aux gens de mer « et dont on veille à ce qu’il ne devienne pas un parc d’attractions ».

Les magnifiques voiliers et les différentes embarcations ont de nouveau navigué dans le port de Sète quatre ans après la précédente édition, celle de 2020 ayant été annulée en raison du Covid-19. Pour gérer les flux, une partie de la ville avait été laissée aux piétons. De gigantesques parkings à l’entrée de l’Île singulière ont permis de gérer l’arrivée des nombreux visiteurs, venus pour les deux tiers d’entre eux en voiture, et amenés jusqu’au centre de Sète par navettes.

21 millions d’euros de retombées pour la ville

Selon une étude menée par la CCI de Sète auprès des spectateurs et rendue publique mardi, environ 47 % des visiteurs (dont 7 % d’étrangers) viennent d’un autre département que celui de l’Hérault. « Ils viennent quasiment tous spécialement pour participer à Escale. » Notamment pour assister à la parade des magnifiques trois ou quatre mats ou encore visiter à quai les bricks, frégates et autres goélettes.

Les retombées financières sont estimées à 21 millions d’euros. Cette année, pour la première fois, une cinquantaine de restaurateurs se sont associés à l’événement en proposant une cuisine basée sur la pêche et la conchyliculture locale. « 85 % des visiteurs ont consommé dans un restaurant pour un ticket moyen de 26 euros par personne. 23 % ont passé au moins une nuit dans un hébergement marchand pour 46 euros en moyenne par personne et 46 % d’entre eux ont dépensé dans les boutiques la ville pour une moyenne de 34 euros », détaille la CCI dans son étude.

La prochaine édition aura lieu du 26 mars au 1er avril 2024. Le pays invité d’honneur n’est pas encore connu.