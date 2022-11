« De la valse des ronds points aux cahiers de la colère », c’est le thème du colloque qui se tient ces 16 et 17 novembre aux archives départementales de la Gironde, quatre ans après le mouvement des « gilets jaunes ». Myriam Congoste, docteur en anthropologie qui a suivi de près la mobilisation à Saint-Macaire, en Gironde, intervient notamment sur la présence des femmes dans cette mobilisation inédite. Elle a accepté de répondre aux questions de 20 Minutes sur ce sujet.









Que peut-on dire de la présence des femmes dans ce mouvement ? Ont-elles dû s’imposer ?

Il y a eu énormément de femmes qui ont eu des places aux côtés des hommes, sans que la question se pose, comme cela se fait dans les sociétés sans Etat. Je l’ai vu dans les assemblées qui ont eu lieu à Saint Macaire, il y avait systématiquement un homme et une femme et cette parité allait de soi, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Cela ne faisait pas partie des sujets qui étaient abordés.

Quels rôles ont-elles joués ?

Les femmes étaient détentrices des carnets d’adresses, appelés répertoires. C’était une de leurs spécificités. Il y avait même une sorte de jeu entre elles, pour savoir laquelle aurait les répertoires les plus importants. Cette gestion de la logistique (camion, bois, matériel etc.) était cruciale pour que les actions, y compris en manifestation, aient lieu. Il fallait passer par elles. Elles s’occupaient aussi des pancartes, de l’affichage.

Leur participation a-t-elle permis d’apporter de la crédibilité et de la longévité au mouvement ?

Oui je le crois. Il y avait une répartition des rôles et cela a permis aux hommes de mettre en place, avec elles, toutes les actions appelées « off ». Leur implication a permis de relayer les hommes qui gardaient les cabanes la nuit et qui ont dû retourner travailler au bout d’un moment. Cela a permis au mouvement de tenir, sur les actions menées aux péages également. Elles ont voulu politiser le mouvement, notamment en animant des ateliers d’écriture, avec cette idée phare de créer une démocratie sans chef, par et pour le peuple avec l’outil du référendum d’initiative citoyenne (RIC).

Quels profils ressortent parmi les femmes mobilisées ?

Les cabanes de Saint Macaire sont assez représentatives, je pense. Il y avait énormément de représentantes du petit personnel de la santé (aides soignantes, aides ménagères, ASH etc.). A Cadillac et Langon, les infirmières ont dit que ce n’était pas leur affaire et les médecins ont été plus présents qu’elles, ce qui est très étonnant. Mais ceux qui ont milité l’ont fait parfois en cachette, pour éviter d’être sanctionnés par l’ordre des médecins.

Quelles sont les motivations qui les ont poussées à se mobiliser ?

Ce n’est pas un éveil des consciences politique mais la précarité qui les a poussées. Elles n’avaient plus les moyens de boucler leurs fins de mois. Les femmes, dont beaucoup de mamans solos, ont eu peur de ne pas pouvoir continuer à s’occuper de leurs enfants donc elles ont été nombreuses dans la rue. Certaines ne perçoivent pas les pensions alimentaires et pour celles qui la perçoivent elles sont très faibles, parce que leurs anciens compagnons ne sont guère plus aisés qu’elles.

Ont-elles été moins nombreuses au fil du mouvement qui a duré deux ans ?

C’est un peu plus compliqué. A la fin du mouvement, à Saint Macaire, il restait un groupe de femmes. Mais il est vrai qu’en manifestation, il y avait certains groupes déterminés et peu à peu ça s’est « virilisé ». On venait en manif pour en découdre avec la police. Et à ce moment-là, la plupart venaient en manifestation de 14 à 18 heures et à 18 heures, quand les tensions commençaient avec les forces de l’ordre, là elles rentraient chez elles, parfois pour s’occuper des enfants ou tenir une cabane.

Que reste-t-il des « gilets jaunes » quatre ans après le début du mouvement ?

Je pense que ce mouvement est terminé et qu’il prendra d’autres formes s’il doit repartir. Mais je pense aussi que certains vont rester « gilets jaunes », en sortant un maximum du système tout en cultivant les réseaux construits pendant le mouvement. S’il y a 50 % et plus de gens qui ne votent plus en France, ils en font partie. Ils sont imprégnés des idées de survivalisme, de collapsologie et font le choix d’une vie minimaliste, notamment avec la construction d’habitats autonomes.

Certains, dont beaucoup de femmes, ont pris conscience qu’il fallait faire de la politique, et ont lâché le mouvement pour faire des alliances. Le mouvement a perdu la moitié de ses effectifs dans la tentative de convergence proposée par certains partis politiques.

L’explosion récente des prix du carburant aurait-elle pu raviver le mouvement, selon vous ?

S’il y a une étincelle… mais je ne pense pas que cela s’annonce. Les « gilets jaunes » ont plutôt tendance à acheter des terrains à plusieurs, à avoir envie de créer des ZAD. Ils tournent le dos à la classe moyenne qui ne les a pas suivis. Sur le plan de leur modèle politique, qu’on peut rapprocher de la Suisse par exemple, il y a toute une maturité populaire à construire, et cela demandera du temps.