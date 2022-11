L’opération avait été un énorme succès. Lors de la crise de la pénurie d’essence, la région Occitanie avait décidé de financer une opération de train à un euro les week-ends des 15 et 16 octobre et des 22 et 23 octobre. Jusqu’à 131.000 personnes (le second week-end) s’étaient ruées sur ces places bon marché, valables sur le réseau TER. Soit cinq fois plus que le trafic habituel pour la même période.

La région a décidé, en collaboration avec la SNCF, de proposer le TER à un euro chaque premier week-end du mois, de septembre à juin. « Avec le succès en chiffres et les retours sur les réseaux sociaux, on s’est rendu compte que cette opération correspondait à une réelle attente, souligne Carole Delga (PS) la présidente de la région. Il y a une forte volonté de nos populations sur le fait de pouvoir se déplacer le week-end, où les contraintes sont moins fortes. Le temps du week-end permet d’être plus flexible sur les horaires et de s’inscrire dans les réels horaires des trains. »

Objectif : 100.000 utilisateurs quotidiens sur le réseau TER

L’objectif est de générer près d’un million de billets à un euro supplémentaires. L’opération sera financée à hauteur de deux millions d’euros par la collectivité qui a fait des modalités de déplacement l’un de ses objectifs prioritaires pour répondre au dérèglement climatique. « Le train consomme 26 fois de CO2 qu’une voiture thermique » rappelle Carole Delga. Les TER passeront également à un euro dans les départements lors des pics de pollution, « y compris les TER qui entreront et sortiront du département concerné ».

Lors des deux premiers week-ends à un euro, « près de 20 % des voyageurs n’avaient jamais pris le train » et « 50 % n’auraient pas voyagé » sans cela, évoque Philippe Bru, directeur régional de SNCF-Voyages Occitanie. La moitié d’entre eux sont allés visiter « famille ou amis » et 40 % ont fait « du tourisme ». La région se donne d’ailleurs trois mois pour tirer un premier bilan de cette expérience avec les professionnels du tourisme.

Nombreuses aides pour favoriser le transport en train

Cette volonté marquée de l’Occitanie de favoriser le train se ressent dans les chiffres. Les très nombreuses promotions accordées aux salariés, aux jeunes et seniors notamment, mais aussi le soutien aux petites lignes peu rentables pour la SNCF, ont entraîné une augmentation du nombre d’utilisateurs. Ils sont 77.000 à emprunter quotidiennement le réseau contre 60.000 en 2019. « L’objectif des 100.000 passages journaliers sera atteint dans la décennie », estime Jean-Luc Gibelin (PCF), vice-président en charge des mobilités pour tous et des infrastructures de transports.

« Nous sommes la région de France la moins chère et la plus forte en matière de croissance : +27 % par rapport à 2019, avant le Covid-19, quand la moyenne nationale était de 1 à 2 % », précise Philippe Bru.