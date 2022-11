Brest n’est pas une ville comme les autres. A l’extrême ouest de la péninsule bretonne, tous les Brestois le savent. La sous-préfecture du Finistère est la seule grande ville française qui ne possède pas de police municipale. Pour « corriger cette anomalie », la municipalité socialiste de Brest vient de lancer une brigade de tranquillité urbaine (BTU) dont les pouvoirs sont plus limités.

Pour l’heure, six brigadiers ont été recrutés et formés. Ces cinq hommes et cette femme qui auront le statut d’agent de surveillance de la voie publique (ASVP) auront bientôt des renforts. En 2025, la brigade devrait être pourvue de 25 agents. Leurs missions ? « La dissuasion des incivilités à travers une présence active sur les espaces publics, une présence rassurante pour lutter contre le sentiment d’insécurité et en créant un lien renforcé avec les habitants et les commerçants », a décrit Marine Dhaene, responsable du service stationnement et tranquillité urbaine de la ville de Brest.

Bientôt des caméras de vidéosurveillance

Les agents de la BTU pourront également verbaliser les stationnements gênants, bruits de voisinage ou infractions à la publicité. « Leur mission, c’est d’être dans la prévention, ce n’est pas d’aller au contact physique des personnes », a précisé leur responsable. Depuis la création d’une police municipale à Paris en 2021, Brest était la dernière grande ville à ne pas en posséder. « L’État a ses missions et la ville a les siennes », a répété le maire PS François Cuillandre, refusant de qualifier la BTU de « police municipale light ».









Le préfet du Finistère, Philippe Mahé, a lui estimé que la création de cette brigade allait permettre de « dégager du temps » pour les policiers nationaux « sur des missions plus sensibles ». Des premières caméras de vidéosurveillance seront installées dans le centre-ville de Brest à partir de décembre.