A combien s’élèvera la douloureuse ? Même si les températures restent encore clémentes, beaucoup de Français craignent déjà l’hiver. Car avec la crise de l’énergie, les factures de gaz et d’électricité risquent d’être plus salées dans les prochains mois. A l’inverse des collectivités et des entreprises, les particuliers bénéficient certes depuis fin 2021 du bouclier tarifaire qui a permis de plafonner la hausse des tarifs réglementés à 4 % en 2022. Mais à partir du 1er janvier, le dispositif sera un peu moins protecteur avec une hausse des prix du gaz et de l’électricité qui sera limitée à 15 %.

En parallèle, un chèque énergie exceptionnel de 100 à 200 euros va être versé par le gouvernement d’ici la fin de l’année à près de 12 millions de foyers pour les aider à faire face à la flambée des prix de l’énergie. Un petit coup de pouce mais qui ne sera pas suffisant pour tout le monde. Au centre de relations clients EDF à Rennes, la dizaine de conseillers solidarité s’attend ainsi à devoir gérer plus de dossiers ces prochaines semaines. « Cela ne se ressent pas encore mais c’est fort probable », souligne Nathalie Douziech, responsable du pôle solidarité EDF Ouest.

De nouveaux précaires depuis la crise du Covid

Ces conseillers n’ont de toute façon pas attendu la crise énergétique pour constater que de plus en plus de ménages ont des difficultés à payer leurs factures. « Depuis la crise du Covid, on a vu arriver de nouvelles personnes que l’on ne voyait pas auparavant comme les étudiants, les retraités ou les travailleurs pauvres, indique Nathalie Douziech. Et le montant de la dette a également augmenté, de l’ordre de 20 % environ. »

Au bout du fil, ces conseillers solidarité sont au quotidien en lien avec des bailleurs ou des travailleurs sociaux qui interviennent auprès des ménages les plus précaires. Ceux qui n’arrivent plus à payer leurs factures malgré le chèque énergie. « On est là pour apporter des solutions à ces clients en difficultés afin que la facture d’énergie ne soit pas un facteur aggravant dans cette situation de précarité », poursuit la responsable.

L’apprentissage des écogestes

Chaque dossier est étudié au cas par cas. Pour certains, des échéanciers de paiement sont ainsi proposés. D’autres sont également orientés vers des dispositifs d’aide comme le Fond Solidarité Logement, un dispositif départemental permettant de régler des factures liées au logement. L’accompagnement passe aussi par l’apprentissage des écogestes afin que ces clients réduisent leur facture énergétique. « On commence toujours par faire un point sur la situation du logement et sur les habitudes de consommation », témoigne Jean-François, conseiller solidarité.









Les conseils sont parfois des plus basiques. « Certains n’ont même pas de thermomètre dans leur logement et ne savent pas quelle température il fait, indique-t-il. D’autres ont des contrats qui ne correspondant pas à leurs usages et on revoit donc ça avec eux. » Pour les cas les plus extrêmes, ceux qui ont « des dettes à quatre chiffres », les conseillers proposent enfin de monter un dossier de surendettement. « Mais c’est vraiment dans le dernier cas et ce n’est pas non plus de notre ressort », conclut Jean-François.