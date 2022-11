Lawra Meschi n’a pas forcément besoin d’un concours pour gagner en notoriété. Avec plus de 850.000 abonnés sur YouTube, 250.000 sur Instagram et 1,3 million sur TikTok, l’artiste originaire de Vence, dans les Alpes-Maritimes, est déjà bien populaire. Mais à 26 ans, elle a décidé de participer à la première édition d’Urban Shakers, un concours du Fonds L’Oréal pour les femmes, qui porte sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

« Le thème m’a particulièrement touchée, lance la jeune créatrice de contenus. J’ai deux de mes sœurs qui ont déjà été victimes de harcèlement sexuel et je me suis dit que c’était important de lutter à ma manière. » Ce mercredi, elle présentera une vidéo sur ce sujet devant un public de 600 personnes et un jury. Elle a été sélectionnée parmi 500 candidats et sera en finale avec dix-huit autres.

« Je suis fière d’être arrivée jusque-là, s’exclame-t-elle. Je ne m’y attendais pas parce que tout ce que je fais depuis que j’ai commencé, c’est derrière ma caméra. Je ne peux pas voir les réactions en direct. Là, on passe du virtuel au réel donc ça fait forcément un petit peu peur. ». Mais pour elle, qu’importent les résultats, elle aura vu que son « contenu touche » et « fait réagir » et, « c’est tout ce qui compte ».

Dénoncer avec humour

Née à Cagnes-sur-Mer, Lawra a grandi à Vence jusqu’à ses 18 ans. Elle a « toujours aimé faire des vidéos », se souvient-elle. Elle affirme d’ailleurs, qu’elle ne sait « s’exprimer qu’à travers l’image ». Après un an de cours à Paris, elle décide de travailler dans le but de s’acheter son propre matériel. « J’ai commencé sur Vine puis YouTube. Mon truc, en plus de la mise en scène, c’est vraiment l’humour », affirme-t-elle. Six ans plus tard et une « grosse communauté », elle peut enfin vivre de sa passion. « Je trouve ça génial d’avoir la liberté de faire ce que j’aime et c’est ce que j’essaie aussi de faire passer comme message à travers mes contenus », développe-t-elle.





Dans la « narration numérique » qu’elle a présentée au casting du Fonds L’Oréal pour les femmes, elle dénonce avec humour un harcèlement de rue et une agression sexuelle. « Mon but en faisant cette vidéo, publiée il y a un an, c’était de faire ouvrir les yeux aux potentiels agresseurs en le tournant en ridicule, indique l’artiste. Quand un événement pareil arrive, on pense seulement après à tout ce qu’on aurait pu faire et je me dis que ça peut aussi donner de la force aux personnes qui regardent qui auraient été victimes. »

Atteindre « un large public »

Agression sexuelle, harcèlement au travail mais aussi l’inclusion sont des « sujets qui la touchent » et dont elle parle sur ces chaînes. « Avec le ton de l’humour, j’essaie d’amener un peu de légèreté pour mettre en avant ces thèmes qui sont lourds mais ça ne veut pas dire que je ne les prends pas au sérieux, au contraire. Je les mets en scène en espérant que ça puisse atteindre un large public grâce à ma petite notoriété [elle fait des millions de vues], et qu’éventuellement, les choses changent. Et puis, j’ai l’impression que de cette manière, c’est parfois plus simple de sensibiliser sur certaines causes. » Sa prochaine vidéo parlera du cyberharcèlement.









Si elle remporte la finale, elle deviendra « ambassadrice » de la cause du concours et collaborera avec des associations agissant dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, en plus d’un accompagnement artistique. « Ce serait un honneur pour moi, assure-t-elle. Je pourrais continuer de faire des vidéos pour parler de ce genre de sujets mais aussi me lancer sur d’autres œuvres artistiques que j’ai commencé. » Elle fait aussi des sons mais aussi des courts-métrages « d’action », notamment avec une de ses sœurs cascadeuse.