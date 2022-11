Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le G20 s’est ouvert ce mardi avec un grand absent : Vladimir Poutine. Le maître du Kremlin a en effet préféré envoyé à Bali son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Et avant même le début du sommet, la pression est montée sur Moscou. Xi Jinping a ainsi rencontré Joe Biden lundi et Emmanuel Macron ce mardi. Le président chinois et son homologue américain se sont notamment accordés sur leur « opposition » à tout recours à l’arme nucléaire en Ukraine, selon la Maison-Blanche. Emmanuel Macron a pour sa part pressé Xi Jinping d’appeler Poutine à « revenir à la table des négociations ». Volodymyr Zelensky a, lui, été l’un des premiers à s’exprimer par visioconférence devant ce qu’il a appelé le « G19 », excluant donc la Russie. Le président ukrainien a exhorté les dirigeants réunis en Indonésie à surmonter leurs divisions pour mettre fin à la guerre « destructrice » menée par Moscou.





Météo-France s’inquiète pour la Corse du Sud. Le département a été placé ce mardi matin en vigilance orange pour le risque d’orages et de pluie-inondation. Des orages provenant de la mer se produisent en cette matinée sur l’ouest de l’île. Ils se renforceront en mi-journée et devraient perdurer jusqu’en milieu de nuit, a indiqué le service météorologique dans son bulletin de 6 heures. Ces orages sont localement forts avec des intensités de l’ordre de 40 à 60 mm en une heure. Les cumuls sur l’épisode sont proches de 50 à 80 mm, localement 130 à 150 mm. Outre l’activité électrique, ces orages sont accompagnés de fortes rafales de vent, autour de 70 à 80 km/h. L’activité cessera progressivement en seconde partie de nuit de mardi à mercredi.

La justice va devoir départager Cyril Hanouna et Louis Boyard. Après s’être écharpés la semaine dernière dans l’émission Touche pas à mon poste, l’animateur et le député LFI ont poursuivi leurs hostilités à distance lundi, annonçant chacun de leur côté des poursuites en justice. Dans une conférence de presse à l’Assemblée nationale, Louis Boyard a d’abord annoncé qu’il « déposerait une plainte » pour les insultes en direct jeudi soir de Cyril Hanouna, dans son émission sur la chaîne C8. Le soir même, à son retour à l’antenne, l’animateur a indiqué à son tour qu’il poursuivrait en diffamation Louis Boyard.