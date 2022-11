Les départements de l’Hérault et du Gard, jusqu’alors en vigilance jaune, ont été placés par Météo-France en vigilance orange, pour des risques d’orages et d’inondations.

Depuis ce lundi matin, de fortes pluies s’abattent sur les deux départements. Météo-France prévoit « un épisode méditerranéen pluvio-orageux localement très intense ».

124 mm en trois heures à Prades-le-Lez

« Des pluies intenses, avec de forts cumuls, ont déjà été enregistrées depuis la mi-journée, sur le nord et l’est du Montpelliérain », indique la préfecture de l’Hérault. A Prades-le-Lez, 124 mm sont tombés en trois heures, dont 72 mm en une heure. Dans l’Hérault, plusieurs communes ont été victimes de ruissellements, et d’inondations. Le trafic a également été perturbé sur l’autoroute A9, en raison des intempéries.

14h40 - Routes inondées sur l'#A709 au niveau de Saint-Aunès #herault. #orages



Vidéo : Jo Vilanova pour @MeteoLanguedoc pic.twitter.com/macdHbuofP — Météo Languedoc (@MeteoLanguedoc) November 14, 2022



A Montpellier, par mesure de sécurité, la commune a décidé de fermer la Voie Domitienne, l’avenue Maurin et le Quai du Pirée, et de fermer les parcs, les jardins, les cimetières et le zoo de Lunaret. « Une seconde vague de pluie de l’ordre de 40 à 80 mm sur une courte période, doit toucher à nouveau ce secteur, indique la préfecture de l’Hérault. Le cumul total des pluies sera de l’ordre de 120 à 180 mm. » Les services de l’Etat et Météo-France appellent les habitants de l’Hérault et du Gard à la plus grande prudence.