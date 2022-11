A quelques kilomètres de Nice, à Vence, au milieu des arbres, sur une petite montagne, des enfants jouent dans ce qui ressemble à une cour de récréation. « On ne dit pas de récréation mais temps d’exploration de la nature », corrige Marie, enseignante chez les petits. Dans cette école, il n’y a pas non plus de contrôle, de matière ou de programme à proprement définis. « Les enfants font des autoévaluations, ils travaillent sur des textes libres produits par eux-mêmes et apprennent à travers des expérimentations de la vie intégrées à l’école », indique-t-elle.

Cette école est publique, gratuite et ouverte à tous. « Comme dans les autres établissements, l’école Freinet est inspectée par l’Education nationale et doit respecter les évaluations globales. » La différence selon l’enseignante, c’est que « les enfants n’apprennent pas pour avoir des bonnes notes ou faire plaisir à leurs parents mais parce qu’ils ont envie d’avoir une culture et une ouverture sur le monde ». Et pour le prouver, elle a d’ailleurs participé à l’élaboration du podcast « La Buissonière », en immersion avec les enfants, pour « voir ce qu’il se passe réellement dans la classe ».

« Rebondir sur des situations de vie »

Les horaires sont les mêmes qu’ailleurs, de 8h30 jusqu’à 16h30, en journée continue entrecoupée d’ateliers autonomes car « le principe de la pédagogie, c’est d’avoir des temps de travail selon le rythme des enfants », précise Marie. Aux « critiques sur d’éventuels retards », elle répond, qu’au moins, « les enfants avancent et n’abandonnent pas le système scolaire ».





Une des parties de l'espace de l'école où les enfants ont accès. En tout, l'école comprend un hectare de terrain - E. Martin / ANP / 20 Minutes

« Je suis en train de choisir le travail que je vais faire aujourd’hui », s’exclame Tao, 4 ans, assis à une table. Il doit ensuite le valider avec l’enseignante qui va « le guider ». Sur une autre table, un enfant est en train de compter les lignes du métro de Paris. « C’est un plan qui a été ramené comme « trouvaille », explique l’enseignante. Une fois présenté à la classe, le challenge est de saisir de l’objet et de l’utiliser pour apprendre. »

De l’autre côté de la salle, Marnie et Havana sont « à l’impression ». Elles recopient un texte écrit par une camarade et vont l’imprimer « à l’ancienne ». Grégoire, lui, vient de finir sa sculpture. « C’est un serpent avec sa nourriture », lance-t-il fièrement. Au même moment, les « touts petits » rentrent. Ils étaient au potager pour planter des fèves « avec des vrais outils ». Et quand tous partent en pause, Lou, elle, révise « sa conférence » sur Marie-Antoinette, une sorte d’exposé qu’elle présentera à la classe sur ce thème qu’elle aime et qui l’interroge.

Les trois piliers de pédagogie

L’école repose sur trois piliers : « La pédagogie de la vie avec le rattachement à ce qui les entoure, qui permet la motivation et la curiosité et d’éclore les passions de chacun, commence Marie. La pédagogie de la réussite, où l’échec ne va pas conduire à une perte de confiance et d’estime de soi. Et la pédagogie de la démocratie avec les grandes réunions, un moment d’échanges tous les quinze jours ».





Le tableau qui aide à préparer les « grandes réunions », un moment d'échange et de dialogue au sein de l'établissement de l'école Freinet à Vence - E. Martin / ANP / 20 Minutes

Et ces enseignements s’appliquent aussi dans les « savoir être ». À midi, quand sonne l’heure de manger, dont le menu est élaboré par les enfants, c’est un des moments où « les grands s’occupent de leur petit », un système de parrainage établi à la rentrée. Ils les accompagnent, les aident à couper les aliments puis les « couchent » pour la sieste. Avant de retourner en classe, chacun a des « responsabilités », nettoyer, mettre les déchets au compost ou encore s’occuper du poulailler.

Une pédagogie populaire à Vence

Cette école fonctionne ainsi depuis 1934, quand Célestin Freinet, enseignant, imagine une nouvelle façon d’apprentissage en mettant l’élève au centre pour « l’intéresser davantage » et lui permettre de « s’interroger et développer son sens critique ». Elle devient publique en 1991 avec des conditions. « Une convention a été signée pour s’assurer que cette pédagogie serait toujours préservée », souligne Aurélia, enseignante et directrice de l’école depuis 2013. Ce qui inclut un effectif de 66 places. « Cette année, on a eu plus de 40 demandes mais seulement onze places, indique Marie. On priorise les fratries tout en essayant de créer une mixité sociale et culturelle. »









Cette popularité s’explique, selon la directrice, parce que « les enfants arrivent le matin avec le sourire et avec un sens à leur présence ici ». Un avis partagé par les intéressés. Lors « d’une grande réunion », ils ont demandé de créer « une année supplémentaire » après le CM2. « Ils vont alors réaliser un sondage sur un an pour avoir les retours des anciens et voir si cette proposition de 6e est envisageable », précise l’enseignante. Elle conclut : « Ce qui change avec le système normal, c’est qu’ils sont acteurs. Ils se construisent pour être les citoyens de demain en étant épanouis. »