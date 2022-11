Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La semaine qui s’ouvre va principalement être marquée par le sommet du G20, mardi et mercredi à Bali. Vladimir Poutine, qui sera représenté par son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, sera le grand absent de ce sommet marquant ainsi un peu plus son isolement diplomatique. Dès ce lundi, Joe Biden va d’ailleurs rencontrer Xi Jinping en Indonésie. Selon la Maison-Blanche, le président américain, qui voudrait que la Chine prenne ses distances avec Moscou, compte notamment parler de la Russie avec son homologue chinois. Mais pas seulement… De nombreux autres sujets, comme Taïwan, alimentent en effet les tensions entre Pékin et Washington.

L’attentat, qui a fait au moins six morts dimanche à Istanbul, n’est pas revendiqué mais pour Ankara, le coupable n’est autre que le PKK. Le ministre de l’Intérieur turc Suleyman Soylu a en effet accusé dans la nuit de dimanche à lundi le Parti des travailleurs du Kurdistan d’être derrière l’explosion dans l’artère commerçante d’Istiklal. Il a également annoncé l’arrestation de 22 suspects, dont un qui aurait placé la bombe.

Ankara estime « que l’ordre de l’attentat a été donné de Kobané ». Ville restée célèbre pour la bataille qui, en 2015, a permis aux forces kurdes de repousser le groupe Etat islamique, Kobané est contrôlée par les Forces démocratiques syriennes (FDS) dont les Unités de protection du peuple (YPG), alliées au PKK, sont une composante majeure.

Les députés vont se pencher à partir de ce lundi 16 heures sur les propositions de Gérald Darmanin en matière de sécurité. Toute cette semaine, l’Assemblée nationale va en effet s’atteler au projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (Lopmi) et son millier d’amendements.

Le texte prévoit 15 milliards d’euros supplémentaires sur cinq ans et la majorité compte sur le soutien de la droite. Il a d’ailleurs déjà passé sans encombres en octobre un premier examen au Sénat dominé par la droite. Si tous les parlementaires ou presque soutiennent une augmentation des moyens pour les forces de l’ordre, leur fléchage suscite interrogations, voire antagonismes avec une partie de la gauche.