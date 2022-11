Comment on se retrouve ? A peine sorties du programme obligatoire scolaire, les mathématiques seront de retour et obligatoire pour les lycéens de première dès la rentrée 2023. En 2019, la réforme du lycée de Jean-Michel Blanquer avait supprimé l’obligation des maths pour les élèves de première et de terminale, une décision vivement contestée.

L’ancien ministre de l’Education était même revenu dessus le 11 mai dernier, avant qu’Emmanuel Macron refuse l’obligation des mathématiques pour la rentrée de septembre 2022. Il n’aura donc fallu qu’un an de plus pour que les fractions et autres problèmes de baignoire qui fuit ne reviennent pour tout le monde. Une heure et demie de mathématiques sera rendue obligatoire pour tous les élèves de première générale qui n'ont pas choisi la spécialité mathématiques, a précisé le ministère de l'Education nationale dans un communiqué.

2023, l'année des maths

Cette mesure s'inscrit dans une stratégie pilotée par le ministre de l'Education nationale Pap Ndiaye visant à faire de 2023 « l'année de promotion des mathématiques » avec à la clef deux objectifs « réconcilier tous les élèves » avec cette discipline et « promouvoir l'égalité filles-garçons ».









Cette stratégie décline une batterie de mesures parmi lesquelles la mise en place de groupes à effectifs réduits en mathématiques en classe de 6e ou d'objectifs comme celui de la parité filles-garçons d'ici 2027 dans les spécialités mathématiques, physique-chimie ou mathématiques expertes réputées les plus sélectives.

Bien que la France soit réputée pour sa tradition d'excellence en recherche mathématiques avec 13 lauréats de la médaille Fields souvent présentée comme l'équivalent du « Nobel pour les maths », les élèves français font face à des difficultés croissantes dans l'apprentissage de la discipline. Ainsi un quart des élèves n'a pas le niveau attendu en mathématiques à l'issue de la classe de troisième, rappelle le ministère dans son communiqué.