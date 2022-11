Cellule de crise et black-out. Ce jeudi, pour « protéger les données et isoler son système informatique », le conseil départemental des Alpes-Maritimes annonce avoir « été contraint de couper ses réseaux », la collectivité faisant « face à une cyberattaque ». « Une plainte a été déposée et une notification a été envoyée à la Cnil », la Commission nationale de l’informatique et des libertés, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Sans préciser l’heure de lancement de cette attaque, le département assurait dans la soirée qu’elle avait « été fixée ». « Les experts de la Direction des services numériques [DSN] ont immédiatement déclenché une cellule de crise » afin d’éviter, selon la collectivité, « la propagation du virus ».

Des données piratées ?

Mais, entre-temps, les serveurs du conseil départemental, qui gère notamment l’action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées, des personnes handicapées, de l’enfance et de la famille et des personnes en difficulté, auraient-ils pu être pillés ? « Le diagnostic global de l’attaque est en cours mais la réactivité de la réponse permet d’envisager qu’aucune donnée de la collectivité n’a été piratée », avance-t-elle.

Pour en savoir plus sur les dégâts éventuels, le département travaille « en collaboration avec Orange cyberdéfense et avec l’aide de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ». En attendant, malgré la fermeture des réseaux, dont la date de remise en service n’est pas précisée, l’ensemble des missions et services publics de la collectivité restent opérationnels, indique-t-elle.