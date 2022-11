La journée d’action nationale organisée ce jeudi pour la défense des salaires par la CGT a rassemblé 30.400 personnes dans toute la France, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, la CGT revendiquant de son côté « plus de 100.000 participants ».

A Paris, la police a recensé 2.400 manifestants, et la CGT, qui appelait seule à cette journée de grèves et manifestations, en a compté 10.000. Ces chiffres marquent une mobilisation supérieure à celle de la précédente journée d’action CGT, le 27 octobre, mais un recul par rapport à celle du 18 octobre, où le ministère avait compté 107.000 manifestants dans tout le pays et la CGT 300.000.

Les transports très perturbés en Ile-de-France

En revanche, les usagers des transports en Ile-de-France ont dû faire face à une situation très perturbée. Même si le chaos a été évité dans la matinée en Ile-de-France, où beaucoup de salariés avaient visiblement suivi les recommandations de faire du télétravail. D’autres ont choisi la marche, le vélo, la voiture ou un jour de congé.

Les difficultés étaient toujours bien présentes en début de soirée. « J’avais compris que la ligne 3 devait marcher dans l’après-midi. J’ai dû mal regarder. Je vais marcher », dit, résignée, Sophie Gauthier, cadre rencontrée rue Réaumur, dans le centre de Paris, qui devait encore prendre un train gare Saint-Lazare, à quatre stations de là. Cinq lignes étaient fermées (2, 8, 10, 11 et 12), les autres ne roulant qu’aux heures de pointe, avec un service fortement dégradé. L’ensemble des syndicats (CGT, FO, Unsa, Solidaires) de la RATP avaient appelé de longue date à la mobilisation pour demander des hausses de salaires et une amélioration des conditions de travail.