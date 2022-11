Le nom d’une nouvelle figure de l’Église catholique en France pourrait s’ajouter à la liste des onze évêques ou anciens évêques « mis en cause » devant la justice civile ou canonique. Selon Le Parisien, l’ancien vicaire général de Nice, Mgr Guy Terrancle, 85 ans, a fait lui aussi l’objet d’un signalement cet été.

Un homme aujourd’hui âgé d’une soixantaine d’années accuse ce diplomate, conseiller ecclésiastique de l’ambassade de France au Vatican jusqu’en 2022, de « viols répétés » notamment alors qu’il était scolarisé au lycée français de Rome où le religieux était aumônier. Il s’est adressé à la justice niçoise après une précédente procédure lancée dans un autre ressort et classée sans suite en 2019 à cause de la prescription, confirme à 20 Minutes le procureur de la République de Nice. Xavier Bonhomme fait également savoir que des investigations seront bientôt relancées notamment pour « rechercher l’existence d’éventuelles autres victimes ».

« C’était cela ou je n’avais pas à manger le soir »

« Pris dans des problèmes familiaux, j’étais à l’époque très mal ma peau. Il était brillant. Il a joué sur mes failles. Terrancle me disait : cela ne se fait pas, cela n’est pas possible. Et puis il le faisait. De toute façon, c’était cela ou je n’avais pas à manger le soir », a notamment expliqué le quinquagénaire auteur du signalement au Parisien.









Dans un communiqué publié ce jeudi, le diocèse de Nice « fait part de sa tristesse et de sa douleur à propos des faits rapportés » et assure que « des mesures conservatoires ont été prises ». Il précise que c’est à « [son] initiative » que « deux procédures sont déjà en cours à la suite des informations reçues, l’une au civil près du Parquet de Nice, l’autre canonique auprès des autorités romaines compétentes ».

De son côté, Mgr Guy Terrancle a dit quelques mots à la rédaction de Nice-Matin, jugeant ces accusations « impensables ». « Je suis actuellement hospitalisé. Je ne suis donc pas en mesure de réagir à chaud », a aussi déclaré l’octogénaire.