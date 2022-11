Ce jeudi, beaucoup de parents n’ont pas pu déposer leur bébé à la crèche. En cause : la journée de grève à l’appel de la CGT pour réclamer une augmentation des salaires à laquelle se sont associés certains personnels des crèches. Ce n’est pas une première car le 6 octobre dernier, de nombreux professionnels de la petite enfance avaient fait grève pour dénoncer le manque de personnel dans les crèches et les salaires trop bas. D’autres journées d’actions ayant déjà eu lieu les mois précédents.

Car aujourd’hui, près d’une crèche collective sur deux (48,6 %) accuse un manque de personnel, selon une enquête réalisée par la caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) publiée en juillet. Et certains parents à qui on a accordé une place de crèche pour leur enfant doivent attendre que des recrutements aient lieu pour pouvoir commencer l’adaptation de leur bébé. Une situation qui est due à l’augmentation des places proposées lors de la dernière décennie alors que les recrutements d’éducatrices, d’auxiliaires de puériculture et de puéricultrices n’ont pas suivi.

« Ces métiers n’attirent plus, car ils ne sont pas assez bien payés »

La faute à un défaut d’attractivité de ces professions ces dernières années, à en croire Véronique Escames, cosecrétaire générale du Syndicat national des professionnelles de la petite enfance. « Ces métiers n’attirent plus, car ils ne sont pas assez bien payés. Une auxiliaire de puériculture démarre au Smic (1.678,95 euros bruts mensuels). Et elle peut espérer au mieux 2.200 euros bruts en fin de carrière », explique-t-elle.

Pour lutter contre la pénurie de personnels dans les crèches, le premier levier à actionner serait donc celui des salaires. « Nous demandons dans un premier temps que les personnels des crèches touchent la prime Ségur de 183 euros mensuels. Car lors de la crise du Covid, les personnels des crèches ont été réquisitionnés par les préfets. Nous étions jugés comme travailleurs essentiels, mais nous n’avons eu aucune reconnaissance », estime Julie Marty-Pichon, porte-parole du collectif Pas de bébés à la consigne. Attribuer certains avantages à ces professionnels serait aussi un facteur d’attractivité, estime Véronique Escames : « Il faudrait garantir une place en crèche à tous les professionnels de la petite enfance ainsi qu’un logement social dans leur ville. »

Changer le regard sur ces métiers, un impératif

Pour susciter des vocations, il semble aussi nécessaire d’améliorer les conditions de travail. « Il faut revoir à la hausse le taux d’encadrement en faisant en sorte qu’un professionnel s’occupe de cinq bébés à la fois. Car aujourd’hui, il est d’un pour cinq pour les plus petits bébés, mais d’un pour huit pour ceux qui marchent. A l’heure des repas, on n’a pas d’autre choix que de faire attendre les enfants, dont beaucoup hurlent car ils ont faim », explique Julie Marty-Pichon. Cette mesure, si elle était prise, impliquerait de fermer des places. Une décision qui serait difficile à assumer politiquement.

Autre impératif : revaloriser l’image du métier, qui souffre d’a priori. « Beaucoup de Français pensent que notre rôle consiste à faire jouer les bébés et à changer leurs couches. Une campagne de communication serait bienvenue pour monter notre rôle dans la socialisation et l’éveil des enfants ainsi que pour repérer précocement un handicap », suggère Véronique Escames. Selon Le Parisien, une campagne devrait d’ailleurs être lancée par le gouvernement au début de l’année 2023. Elle sera tournée vers les hommes pour les inciter à embrasser le métier. Les professionnels réclament aussi de pouvoir se dégager du temps pour aller davantage dans les collèges et dans les salons de l’orientation afin de parler de leur métier et susciter ainsi des vocations.

Ouvrir des places en formation, une urgence

Pour attirer davantage de jeunes, il semble aussi nécessaire d’ouvrir davantage de centres de formation aux métiers de la petite enfance. « Car certains étudiants n’ont pas d’école dans leur département. Alors qu’on a besoin de former des professionnels partout sur le territoire », souligne Véronique Escames. « Il faut aussi garantir à tous les professionnels d’avoir accès à la formation continue une fois par an. Car c’est indispensable dans notre métier d’actualiser nos connaissances », ajoute Julie Marty-Pichon.

De son côté, le gouvernement a déjà avancé un pion pour résoudre ce problème de pénurie de personnels dans les crèches. Il a fait passer un arrêté paru en juillet 2022 qui autorise à recruter plus facilement des salariés non diplômés et à les former en interne. Un remède qui ne convainc pas les professionnels. « Recruter des personnes non diplômées, c’est sous entendre que nos métiers ne valent rien », estime Julie Marty-Pichon. Certains professionnels craignent que les personnels non qualifiés ne respectent pas toutes les règles d’hygiène et de sécurité, ce qui serait préjudiciable aux enfants. « Nous n’avons pas le temps de former des personnes sans qualification tout en nous occupant des enfants, alors que nos structures sont déjà en tension », renchérit Véronique Escames.









Si d’autres mesures ne sont pas prises rapidement par le gouvernement, Julie Marty-Pichon prévoit une aggravation des problèmes de recrutement dans les années à venir : « En 2030, 40 % des auxiliaires de puériculture prendront leur retraite. Si on ne trouve pas de solutions, il faudra fermer des places en crèche. »