Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les autorités sanitaires sont inquiètes. L’épidémie de bronchiolite ne cesse de progresser en France à l’instar d’autres pays, avec un record d’hospitalisations « depuis plus de dix ans ». Le ministre de la Santé, François Braun, a donc décidé mercredi d’enclencher le plan blanc prévu dans les situations sanitaires exceptionnelles dans tous les hôpitaux français alors que les services de pédiatrie sont déjà en tension. Un total de 6.891 enfants de moins de deux ans sont passés aux urgences pour bronchiolite en métropole dans la semaine du 31 octobre au 6 novembre, soit une hausse hebdomadaire de 7 %, bien moindre toutefois que l’augmentation de la semaine précédente (+47 %). Depuis mi-septembre, 38 enfants en réanimation pédiatrique ont été transférés d’Ile-de-France vers d’autres régions. D’autant que la bronchiolite n’a fait qu’aggraver la crise des urgences pédiatriques, liée à des conditions de travail insatisfaisantes et à un manque de personnel.

La journée va être particulièrement difficile pour les usagers des transports en commun parisiens. La circulation s’annonce très difficile ce jeudi en raison d’une grève à l’appel de l’ensemble des syndicats de la RATP. Seules les lignes entièrement automatisées 1 et 14 roulent normalement, mais avec un « risque de saturation ». Cinq lignes sont entièrement fermées (2, 8, 10, 11 et 12), les autres ne roulant qu’aux heures de pointe, avec un service fortement dégradé. La situation n’est pas meilleure sur le RER A où un train sur trois circule en moyenne. Sur le RER B, la fréquence est d’un train sur deux. Les syndicats, qui manifestent ce jeudi, demandent notamment des hausses de salaire et une amélioration des conditions de travail.

Mercredi soir, les amateurs de football avaient les yeux rivés sur TF1. C’est en effet sur le plateau du JT de « 20 Heures » que Didier Deschamps a annoncé la liste des 25 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde au Qatar. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le sélectionneur de l’équipe de France revient à ses fondamentaux. Si en attaque, mais ce n’est pas vraiment une surprise, Olivier Giroud sera du voyage, en défense, les nombreux blessés ont conduit le patron des Bleus à convoquer neuf joueurs. C’en est donc terminé du système à trois derrière, Deschamps revenant aux formules de 2018 qui ont donné le succès que l’on connaît. Il reste maintenant à encourager les joueurs pour voir sur le maillot des Bleus une troisième étoile avant la fin de l’année.