C’est une journée noire qui s’annonce à Paris dans les transports. Presque aucun métro ne roulera ce jeudi en raison d’une grève à l’appel de l’ensemble des syndicats de la RATP. D’autres secteurs, invités à cesser le travail par la seule CGT, devraient par contre connaître une mobilisation plus modeste.

Seules les lignes entièrement automatisées 1 et 14 rouleront normalement, mais avec un « risque de saturation ». Cinq lignes seront entièrement fermées (2, 8, 10, 11 et 12), les autres ne roulant qu’aux heures de pointe, avec un service fortement dégradé. La situation ne sera pas meilleure sur le RER A où un train sur trois circulera en moyenne. Sur le RER B, la fréquence sera de un train sur deux.

Trafic normal pour les TGV

A la SNCF en revanche, le mouvement soutenu par la seule CGT-Cheminots s’annonce bien moins suivi. Le trafic sera normal sur les TGV et légèrement perturbé sur les Intercités. Sur les lignes TER, neuf trains sur dix circuleront en moyenne et, en Ile-de-France, quelques perturbations sont à prévoir sur certaines lignes du Transilien.

L’ensemble des syndicats (CGT, FO, Unsa, Solidaires) de la RATP ont appelé de longue date à la mobilisation pour demander des hausses de salaire et une amélioration des conditions de travail. La RATP, comme les autres entreprises du secteur des transports, souffre d’un sous-effectif chronique à cause de difficultés de recrutement et subit une explosion de l’absentéisme, notamment sur son réseau de bus. Autre motif de mobilisation : la future réforme des retraites.

Il s’agit de « montrer que si on veut mobiliser, on sait mobiliser », a affirmé mercredi Frédéric Souillot, secrétaire général de FO. Il doit se rendre au côté des grévistes de la RATP à 09h30. FO, deuxième syndicat de la régie, est majoritaire chez les conducteurs de métro.

Une manifestation sans FO

Il ne participera en revanche pas à la manifestation qui démarrera en début d’après-midi de République, direction Opéra, qui s’inscrit dans le cadre d’une journée de mobilisation nationale et interprofessionnelle à l’appel de la seule CGT décidée récemment. FO, qui s’était associée à la journée de mobilisation du 18 octobre, a choisi cette fois-ci de ne pas être avec la CGT, de même que FSU et Solidaires.

Mercredi, Frédéric Souillot a d’ailleurs fustigé la multiplication des journées de manifestation « saute-mouton », estimant que cette stratégie « non seulement c’est contre-productif, deuxièmement ça fait peu bouger les choses, troisièmement ça use les troupes ». Interrogée lundi, la secrétaire confédérale de la CGT Céline Verzeletti se montrait par contre confiante, disant s’attendre à « 150 à 200 » lieux de manifestation et à une mobilisation au moins équivalente à celle du 18 octobre. Il y avait alors eu 107.000 manifestants selon la police (300.000 selon le syndicat). Les autorités parient eux sur 40 à 50.000 manifestants au niveau national.