Un maire de la Manche retrouvé blessé, pieds et poings cloués

Bernard Denis, maire délégué de Saint-Côme-du-Mont (Manche) a été retrouvé mercredi blessé au visage, les mains et les pieds cloués, a-t-on appris du parquet de Coutances. « Bernard Denis a été retrouvé vers 12h30 dans un champ à proximité de la salle des fêtes, blessé au visage et présentant des clous plantés dans le dessus des mains et dans chacun de ses talons », a expliqué Michaël Giraudet, procureur de la République.

Le maire « a été transporté au centre hospitalier de Saint Lô pour y recevoir les soins nécessaires » et subir des « examens médico-légaux » toujours selon le parquet. Une enquête pour violences aggravées a été confiée à la brigade des recherches de Saint-Lô avec l’appui de la cellule d’investigation criminelle de la gendarmerie nationale.

« Dénonciation de délit imaginaire »

Bernard Denis, maire de cette commune déléguée de Carentan-les-Marais, s’était déjà déclaré victime d’agressions à plusieurs reprises ces derniers mois. Une affaire, très médiatisée, que le cabinet de la préfecture de la Manche a assuré suivre « avec beaucoup d’attention en lien avec le procureur et la gendarmerie » sans autre « déclaration à faire sur l’enquête en cours ».

Deux procédures, pour l’incendie de son garage et de son véhicule ainsi que des menaces de mort, « ont fait l’objet d’un classement sans suite pour défaut d’identification d’un potentiel auteur », précise Michaël Giraudet, indiquant que « les très nombreuses et très longues investigations diligentées » n’ont pas permis « de mettre en cause qui que ce soit ».

Une autre enquête, concernant deux tirs sur le fourgon du maire au mois de mai 2022 a « permis de déterminer que Bernard Denis avait menti ». Entendu en juin 2022, il avait reconnu avoir tiré lui-même dans son fourgon et avoir inventé cette agression », poursuit le procureur. Poursuivi pour ces faits pour « dénonciation de délit imaginaire », il comparaîtra selon la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) dans les prochaines semaines.