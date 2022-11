La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a été avertie « par plusieurs signalements » précise-t-elle, ce mercredi, de la tenue d’un festival nommé « Nuit de la philosophie », du 14 au 19 novembre 2022, dans sept grandes villes françaises (Avignon, Biarritz, Bordeaux, Lyon, Paris, Rouen, Strasbourg). La Nouvelle Acropole, présentée comme une association culturelle, y tiendrait à la fois un rôle de participant et d’organisateur.

Le festival se veut « une initiative originale pour partager avec le plus grand nombre des accès variés aux sagesses contenues dans la philosophie » à travers des conférences, des ateliers de philo pratiques, café philo, etc. L’année dernière environ 400 personnes auraient participé à la première édition, à Lyon.

« Des rumeurs » selon la Nouvelle Acropole

Ce mouvement est déjà connu des services du gouvernement et « a fait l’objet de 27 saisines depuis 2020 ». « Fondé en 1957 en Argentine, il s’est implanté en France en 1973 sous la forme d’une association loi 1901 », précise à 20 Minutes le service communication du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) qui supervise la Miviludes. La Nouvelle Acropole se définit sur son site comme « un réseau mondial qui propose des formations de soi et des projets pour faciliter la transition vers un monde nouveau et meilleur », notamment par le biais de cours de philosophie et d’activités sportives et artistiques.

« Je suis au courant des rumeurs sur Nouvelle Acropole qui a déjà participé l’an dernier à Lyon à un colloque de philosophes qui a eu beaucoup de succès. Les différents contacts et renseignements que j’ai eus m’ont donné un retour très positif sur cette association, loin de la description négative qui en est fait », réagit auprès de 20 Minutes Laleh Tavassoli, coordinatrice de La Nuit de la Philosophie pour la Nouvelle Acropole à Bordeaux.

« Avènement de la "race blanche" »

En proposant des cours et une perspective d’éveil à la spiritualité, le groupe semble viser en particulier les milieux étudiants, estime de son côté la CIPDR. « Des pratiques inspirées du fascisme et des croyances ésotériques seraient aussi mises en avant. L’histoire de l’humanité serait, par exemple, divisée en cinq étapes clefs, l’ultime étant l’avènement de la "race blanche". Ces notions de race et de niveaux spirituels de la Nouvelle Acropole seraient dissimulées derrière la rhétorique humaniste et laïque du mouvement », précise le CIPDR, à la lumière de plusieurs témoignages.

Les anciens adeptes parlent d’organisation très hiérarchisée, de techniques de manipulation, de processus de rupture avec les proches ne partageant pas l’idéologie du groupe, d’un désengagement professionnel et d’un prosélytisme agressif. « Des personnalités fragiles ont été ciblées et rendues dépendantes dans l’objectif de profiter de leurs ressources (services, argent, disponibilité, etc.) », rapporte le CIPDR.

Les sectes ne sont pas interdites en France mais la Miviludes appelle à une grande vigilance vis-à-vis des activités proposées par cette « association ».