Des studios de ciné vont-ils voir le jour dans la dernière usine de tabac qui a fermé en France, en septembre 2019 à Sarlat ? C’est en tout cas le souhait de la communauté de communes Sarlat Périgord Noir, nouveau propriétaire du site de dix hectares, qui a participé à l’appel à projets « La grande fabrique de l’image, France 2030 » lancé par le centre national du cinéma (CNC). A la clé, une enveloppe de 300 millions d’euros pour la création de dix studios de cinéma en France. Un projet soutenu par de nombreux partenaires locaux (lire encadré).

Les résultats de l’appel à projets seront, connus d’ici la fin de l’année, et devraient décider du sort du site qui comporte 28.000 m2 et se situe dans le département de la Dordogne, qui accueille 100 à 150 journées de tournages par an. Pour séduire davantage les productions, en particulier anglophones, des locaux en intérieur seraient un atout considérable pour ce département déjà prisé pour ces nombreux décors naturels.

Compléter les décors naturels

En plus des huit studios de cinéma envisagés, de 400 m2 à 1.575 m2, le site pourrait accueillir un pôle de formation autour des métiers de la création et une ressourcerie pensée pour rendre la fabrication des décors, forcément éphémères, plus vertueuse (rééemploi, recyclage etc.)

Les porteurs de projet mettent en avant la localisation stratégique du site « au carrefour des trois plus grandes régions françaises de tournage (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Auvergne Rhône-Alpes) », dans leur communiqué de presse. En permettant aux grandes productions de trouver un site adapté à leurs besoins, ils espèrent devenir « la base arrière des tournages dans un rayon de 150 km, en profitant de la place centrale de Sarlat au cœur de ce plateau à ciel ouvert ».

Si le projet fait partie des lauréats, de nouvelles études de faisablité plus poussées seront lancées dans la foulée, en 2023.