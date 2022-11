C’est une réplique d’un séisme qui ne cesse de faire trembler l’Eglise. Mardi, le cardinal Ricard a reconnu avoir eu un comportement « répréhensible » envers une adolescente. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Marseille pour « agression sexuelle aggravée ». A l’origine de cette nouvelle révélation se trouve une femme : Véronique Margron. En février 2022, c’est elle qui reçoit un appel de la victime présumée du cardinal.

La justice et l’Eglise évoquent un « baiser » sur une adolescente de 14 ans, il y a trente-cinq ans. Mais pour la présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, il est « fort possible (…) que l’auteur des faits, Jean-Pierre Ricard, minimise » ce qu’il s’est passé. Cette déclaration, prononcée sur France Inter mardi, n’est pas surprenante pour la religieuse.

Au cœur de la Commission de reconnaissance et de réparation

Née à Dakar en 1967 et arrivée en France enfant, Véronique Margron est prieure provinciale des Sœurs de la charité dominicaine de la Présentation depuis 2014 et théologienne moraliste. Cette sexagénaire s’exprime régulièrement quand l’Eglise est émaillée par des scandales d’abus sexuels. Mi-octobre, sœur Margron se disait « atterrée » après des révélations sur l’ancien évêque de Créteil sanctionné par le Vatican pour voyeurisme.

La religieuse est engagée depuis deux ans dans la sensibilisation des 450 congrégations françaises (soit 30.000 moines, moniales, frères et sœurs de l’Eglise) à une « justice restauratrice ». Elle a mis sur pied une Commission de reconnaissance et de réparation (CRR), chargée de faire de la médiation entre victimes et instituts religieux et fixant d’éventuelles réparations financières.

Une femme « impressionnante » par « son empathie »

La création de la CRR était l’une des préconisations du rapport de Jean-Marc Sauvé qui a révélé en octobre l’ampleur de la pédocriminalité dans l’Eglise catholique depuis soixante-dix ans. Sur 400 dossiers relevant de sa compétence, « au moins 15 victimes ont été payées par les congrégations religieuses », dont 4 portent sur la tranche 50.000-60.000 euros, selon des chiffres datant de début octobre. « Elle est impressionnante par sa capacité d’écoute, sa disponibilité, son empathie », affirme Jean-Marc Sauvé dans le journal Le Monde.

La porte-parole des catholiques de France a toujours été sensible à la protection de l’enfance. En 1981, avant d’entrer dans les ordres, elle a passé le concours de la protection judiciaire de la jeunesse puis travaillé six ans en tant qu’éducatrice auprès de jeunes délinquants. Réélue à la tête de la Conférence des religieux et religieuses de France en 2021, Véronique Margron s’est progressivement imposée comme le visage de l’empathie de l’Eglise catholique.

« Nous continuerons de nous battre »

Quand d’autres responsables religieux dérapent, à l’instar du président de la Conférence des évêques de France, Eric de Moulins-Beaufort, qui avait estimé que le secret de la confession était « plus fort que les lois de la République », la religieuse pèse ses mots. Et concentre sa parole sur les victimes. Après les révélations sur le cardinal Ricard, « le sentiment de trahison est intense », a confié Véronique Margron à l’hebdomadaire religieux La Vie.

« Jean-Pierre Ricard a été deux fois président de la Conférence des évêques de France, cardinal, électeur du pape… Mais comment a-t-il pu accepter ces charges ? (…) Pour nous, c’est très dur. Mais ça sera toujours moins dur que pour les personnes victimes », a souligné la religieuse. Malgré sa sensation d’être face à un « tsunami », Véronique Margron l’assure : « nous repartirons, nous continuerons de nous battre ». Un combat titanesque alors que l’Eglise catholique reste l’institution où les violences sexuelles sur les mineurs sont les plus fréquentes après la famille.