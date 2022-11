Le site du Mémorial Alsace-Moselle à Schirmeck (Bas-Rhin) accueillera bientôt un nouveau « monument mémoriel ». Le président de la région Grand-Est a dévoilé mardi ce projet, décidé en hommage aux morts et disparus alsaciens et mosellans de la Seconde Guerre mondiale. « Ce monument témoigne qu’il est possible de faire cohabiter ensemble des histoires communes et pourtant si uniques », s’est félicité Jean Rottner (LR), après l’échec du projet avorté du « mur des noms » en 2017, porté par son prédécesseur Philippe Richert.

La perspective de voir se succéder par ordre alphabétique et sur le même monument les noms de victimes civiles dont des Juifs déportés et de « malgré-nous », parmi lesquels certains avaient pu participer à des crimes de guerre, avait alors suscité une vive controverse.

Le « monument mémoriel », dont la dénomination finale sera arrêtée ultérieurement, articulera « l’hommage collectif et les parcours individuels », selon Benoît Zeimett, a la tête du cabinet d’architectes lauréat de l’appel à projet.









Le bâtiment retenu, une masse minérale, monolithique, avec une toiture aux extrémités saillantes, s’ancrera en contrebas du Mémorial Alsace-Moselle, un musée historique inauguré en 2005, et qui avant la pandémie accueillait 50.000 visiteurs par an.

Frédérique Neau-Dufour, présidente du comité scientifique qui a planché sur le projet, voit dans la structure « un lieu carrefour, à la croisée de la mémoire et de l’Histoire, de l’Alsace et de la Moselle […] de l’émotion et de la science ».

Installé d’ici fin 2024

Des bornes interactives et immersives permettront aux visiteurs de faire défiler et projeter par catégorie les noms des différentes victimes du nazisme, dans ces territoires annexés par le Reich après la débâcle française. Des photographies, des archives, des témoignages, viendront éclairer certaines des vies des 40.000 victimes recensées, dont environ les deux-tiers sont des incorporés de force. Un espace sera dédié aux cérémonies à l’extérieur du cube de béton. « C’est un espace voué à faire connaître cette histoire très étrange pour ceux qui ne la connaissent pas », a résumé l’historienne.

Les noms de victimes juives, tsiganes, de malades mentaux, d’homosexuels ou de témoins de Jéhovah eux aussi déportés seront également affichés. « Aucun engagé volontaire ni dans la Wehrmacht, ni dans la Waffen-SS ne sera présent parmi les noms projetés », a déminé Frédérique Neau-Dufour.

La mise en service du bâtiment est espérée d’ici fin 2024, année du 80e anniversaire de la Libération. La Région financera intégralement le projet dont le coût est estimé à près de deux millions d’euros.