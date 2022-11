Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les Américains étaient aux urnes mardi pour les élections de mi-mandat. Les résultats arrivent au compte-gouttes et, pour l’instant, ces midterms n’ont pas tourné à la vague républicaine annoncée. A la Chambre, les républicains restent favoris mais leur victoire n’est pas encore certaine et leur majorité devrait au maximum tourner autour d’une dizaine de sièges. Au Sénat, les démocrates semblent bien partis en Pennsylvanie et sans doute en Arizona.

De nombreux candidats trumpistes complotistes ont par ailleurs été recalés, un mauvais coup pour l’ancien président. Car si Joe Biden joue gros, avec le risque en cas de défaite de son camp de voir son action paralysée pour les deux prochaines années, c’est aussi le cas pour Donald Trump. L’ancien locataire de la Maison-Blanche mise en effet sur le succès de ses lieutenants pour se lancer sous les meilleurs auspices dans la course à la présidentielle 2024.

Le torchon brûle entre Rome et Paris. Les raisons de la discorde ? Des centaines de migrants sont toujours bloqués au large de l’Italie sur des navires humanitaires. Le gouvernement français a ainsi dénoncé mardi soir le « comportement inacceptable » des autorités italiennes qui refusent d’autoriser à accoster le navire Ocean Viking, qui se trouve près de la Sicile, avec 234 migrants à bord.

L’attitude des autorités italiennes est « contraire au droit de la mer et à l’esprit de solidarité européenne », a déclaré une source gouvernementale française. « Nous attendons autre chose d’un pays qui est aujourd’hui le premier bénéficiaire du mécanisme de solidarité européen ». Alors que Giorgia Meloni n’est au pouvoir que depuis le 22 octobre, une crise n’aura donc pas mis longtemps à éclater entre les deux partenaires européens.

C’est la dernière grande étape pour les Bleus avant la Coupe du monde. Didier Deschamps va donner, ce mercredi, la solution du casse-tête qu’il essaye de résoudre depuis quelques semaines. Sur le plateau du Journal de 20h de TF1, le sélectionneur va rendre public la liste des 23 à 26 heureux élus qui iront tenter de glaner une troisième étoile au Qatar. Alors comme le dicton dit qu’en France nous sommes tous un peu sélectionneur, 20 Minutes vous offre le plaisir de composer votre propre liste. Il ne vous restera plus qu’à la comparer ce soir avec la vraie. Bonne sélection !