Des écoles et des crèches toujours sans chauffage. Confrontée à une grève des agents du service de gestion des bâtiments de la ville, la mairie de Lyon s’est vue « dans l’obligation d’agir ». Elle a décidé de réquisitionner les grévistes afin que « le chauffage soit rétabli le plus rapidement possible ».

Une nouvelle réunion s’est tenue ce mardi à l’Hôtel de Ville. « La Ville de Lyon a rappelé aux agents le sens de leur mission de service public auprès de la population, et notamment des plus vulnérables. Il leur a également été demandé de faire preuve de responsabilité alors que les températures relevées sont particulièrement basses dans certaines classes et sections de petite enfance », indique-t-elle. « Les températures descendaient jusqu’à 10 °C dans certaines classes », observe ce mardi le syndicat SNUDI-FO. Mais les agents ont refusé, préférant poursuivre leur mouvement afin d’obtenir une augmentation de 200 euros.

Fin de non-recevoir

« Cette mission (remettre le chauffage) aurait dû être réalisée depuis plusieurs jours et ce, alors même que les agents étaient en service », indique encore la Ville de Lyon. De son côté, la CGT répond que le préavis de grève avait été déposé le 18 octobre et que l’ouverture du chauffage, initialement prévue le 1er novembre, avait été décalée au 7, compte tenu de la douceur des températures.

« On comprend parfaitement que les gens soient outrés, mais le maire avait trois semaines pour pouvoir négocier. Les agents pensaient que ce temps permettrait d’arriver à un compromis », souligne Frédérique Michaud, représentante CGT du personnel de la ville de Lyon auprès de l’AFP. Sauf que la mairie n’entend pas accéder aux revendications, ni même négocier. « Une enveloppe de 6,4 millions d’euros a été débloquée l’an dernier pour revaloriser les salaires des agents », répond-elle à 20 Minutes, estimant que « peu de collectivités ont consacré de telles sommes. »