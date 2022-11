Risque-t-on vraiment de se faire exorciser à la station Croix de Chavaux ? Sur Twitter, une vidéo publiée lundi et aimée plus de 24.000 fois depuis montre une scène des plus étranges. Dans la ligne 9, un homme avance dans une rame du métro. Il s’arrête et ordonne à un voyageur : « Tu vas tomber ». Immédiatement, l’homme interpellé s’affale sur le sol. Furie dans la rame de métro. Une femme tente d’aider l’homme avachi, mais tombe à son tour, sous les ordres de « l’exorciseur ». Un, deux, trois puis quatre voyageurs finissent par tomber comme des mouches. Très vite, le reste des passagers tentent de s’évader vers la porte du métro.

Des images qui ont inquiété plus d’un internaute. « Je ne prends plus le métro », s’alarme notamment un Twittos. Mais ils peuvent se rassurer. Les victimes sur ces vidéos semblent surtout jouées par des comédiens. 20 Minutes vous explique pourquoi.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes s’interrogent sur la véracité des images. Nombreux crient « au fake ». Nous avons donc tenté de comprendre l’origine de ces images afin de savoir si nous pouvions vraiment croire à des pouvoirs exercés sur de simples voyageurs du métro.

A l’origine, la vidéo a été publiée sur le réseau social TikTok par un compte suivi par près de 155.000 personnes. Sur plusieurs de ses publications, l’homme « exorciseur » revient. Le concept est le même, seul le cadre change. Après le métro, le bus, la rue… avec à chaque fois des passants pour observer la scène. Mais le cadre est bien le seul élément qui change. Sur plusieurs vidéos, nous remarquons en effet la récurrence de certains personnages : une femme habillée en noir avec un sac à motifs jaune et un homme portant un tee-shirt jaune fluo et un bonnet. Tout porte à croire que ce sont des acteurs.

Les scènes se ressemblent d’ailleurs, notamment dans les dialogues. Dans la majorité des vidéos, la femme tombe la première et l’homme en fluo arrive en courant en s’exclamant : « C’est lui ! C’est lui qui l’a fait tomber ! ».

Le scénario reste également le même. Le plus souvent, « l’exorciseur » arrive et exprime son mécontentement face à une situation. Sur une vidéo tournée dans une station de métro, il y a trop d’attente à la borne et ça ne lui convient pas : il fait tomber la femme devant. Sur une autre vidéo tournée cette fois dans la rue, « l’exorciseur » voit une femme fumer, ce qui l’indigne. Il l’a fait tomber. D’autres critiques de la société sont également mises en scène, notamment la question de l’infidélité. C’est d’ailleurs celle qu’on retrouve dans la scène du métro, où « l’exorciseur » s’exclame « Madame, il vous trompe », avant de faire tomber son prétendu compagnon.

Nous avons réussi à joindre l’auteur de ces vidéos et les voyageurs du métro peuvent se rassurer, il s’agit bien « d’un prank ». « Je le signale d’ailleurs dans certains de mes contenus, dans les hashtags », admet notre interlocuteur. Les personnes qui tombent sont bien des acteurs. Mais pourquoi inquiéter les passants ? « Avec d’autres artistes, notre but est davantage de les amuser, en faisant parfois passer des messages comme l’importance de la fidélité », assure le vidéaste.

Il avoue également être le premier surpris par l’ampleur qu’a pris cette vidéo. « Je ne sais pas pourquoi les internautes ont pris ça pour une vidéo réelle, alors qu’il y a tous les éléments réunis pour voir que c’est une blague », rigole le TikTokeur, qui souligne avoir signalé le plus possible la farce contenue dans la vidéo. « J’avais même fait un live avant de la publier et je signale la blague avec le #prank », conclut-il. Plus de peur que de mal donc, même si une autre vision d’horreur pourrait bien survenir très vite dans les sous-terrains du métro parisien : la grève de la RATP organisée ce jeudi.