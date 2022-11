Grâce à ce bol, on mange tout ce qu’on veut pendant un régime

Bien choisir les aliments, les peser, respecter l’équilibre entre les protéines, les féculents et les légumes, etc. Suivre un régime est une véritable galère. Matthias Vidal et Julien Jané, deux anciens rugbymen formés dans le mythique club de Béziers (Hérault), ont imaginé un drôle de bol qui pourrait bien révolutionner le quotidien des personnes qui tentent de perdre du poids. « C’est une problématique que l’on retrouvait dans nos quotidiens, à tous les deux », explique Julien Jané, ancien international français à sept, qui a joué au Racing 92, à Bayonne et à Agen, après avoir quitté l’Hérault.

« Matthias [Vidal], qui est diététicien nutritionniste, m’appelle un jour et me dit : "Mes patients ne veulent pas peser les aliments, ça m’embête, car c’est le seul moyen de vraiment contrôler ce qu’ils mangent !" Tout de suite, je lui ai dit "Bah oui, c’est chiant de peser ! On ne peut pas passer ses journées à peser ses aliments !" » Les deux copains se mettent alors en tête « d’inventer quelque chose » qui simplifie ce geste contraignant. « On a pris ça un peu à la rigolade au début, puis c’est devenu très sérieux, poursuit Julien Jané, formé dans une école de commerce. On a pris une feuille, un crayon, et on a dessiné des prototypes. » Ainsi est né le bol Maju, l’entreprise créée par ce duo.









« On peut manger tout ce que l’on veut, dans le bol »

Dans cette assiette innovante, il y a trois compartiments : un pour les protéines (la viande, le poisson), un pour les féculents (les pommes de terre, les pâtes, etc.) et un pour les légumes. Selon les préconisations des organismes de santé et des diététiciens, la première est la plus petite, et la troisième la plus grande. « C’est la représentation parfaite d’une assiette équilibrée, poursuit Julien Jané. Avec maju, on peut manger tout ce que l’on veut, mais, seulement, dans le bol. Il suffit de remplir correctement les compartiments. »





Avec le bol développé par maju, on peut manger tout ce que l'on veut, en respectant les proportions. - maju

Le gros avantage de l’invention des deux anciens rugbymen, c’est qu'elle est réglable, contrairement aux assiettes compartimentées que l’on retrouve sur le marché. Selon les besoins de chaque personne, « si la personne est sportive ou moins sportive, si elle veut perdre peu de poids ou beaucoup de poids », selon si c’est une personne âgée, un enfant, etc., explique l’entrepreneur, les trois compartiments peuvent être augmentés ou réduits, grâce à des crans. Pour savoir quel est son bol Maju idéal, la jeune société a créé une application, où chaque usager est accompagné au quotidien, après avoir répondu à une trentaine de questions sur ses objectifs et ses habitudes alimentaires.

En plus, « il n’est jamais seul », explique Julien Jané : l’application maju propose des tas de recettes, et un tchat, où il est possible de discuter en direct avec une équipe de diététiciens. Ce bol est commercialisé depuis le début de l’année. Plus de 3.000 utilisateurs s’en servent aujourd’hui, chez eux ou au bureau. Le bol est vendu 79 euros avec un sac de transport et l’application, qui est sans abonnement. En janvier prochain, le bol seul sera proposé. Les deux fondateurs de maju sont particulièrement débordés, depuis le lancement de leur produit. Car ils appellent « les clients, un par un » !