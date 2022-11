On le sait, la fast fashion est sans doute ce qui se fait de pire pour l’environnement. Consommation d’eau, d’énergie et déchets à ne plus savoir quoi en faire. Alors, le vintage, la seconde main, le recyclage et même l’upcyclage sont apparus pour tâcher de faire baisser la facture environnementale des vêtements.

Si le concept marche plutôt pas mal pour le tout-venant, hauts, bas, manteaux… Qu’en est-il des sous-vêtements. Et si les soutiens-gorge et les culottes sont aussi potentiellement récupérables, les femmes sont-elles prêtes à confier leur intimité à des pièces d’occasion ? C’est, en tout cas, le pari de la start-up lilloise Abracada Bra et de la marque de lingerie RougeGorge. Vous pouvez témoigner en replissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.