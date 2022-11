Des salles de classe à l’ambiance polaire. A l’heure de la reprise, la surprise a été de taille. Lundi, quinze groupes scolaires de Lyon, soit une trentaine d’écoles maternelles et élémentaires sur les 200 que compte la ville se sont retrouvées sans chauffage. Avec des températures n’excédant pas 15 °C. Pour certaines, le mercure est tombé en dessous de 10 °C. Même chose dans 20 à 25 % des crèches.

La raison : les agents de la Ville de Lyon de la Direction Gestion Technique des Bâtiments, qui réclament une revalorisation de leur métier et une augmentation de 200 euros, se sont mis en grève, refusant d’allumer le chauffage des bâtiments publics, au grand dam des parents d’élèves.

« Nos enfants âgés de 3 à 5 ans ont passé la journée avec une température basse, comprise entre 12 et 14 degrés. Quelles conséquences sur leur santé et leur apprentissage ? Et sur la santé des personnels éducatifs ? », s’inquiète ce père de famille. « C’est inadmissible pour le confort et la sécurité des enfants », s’emporte Grégory Doucet, le maire de Lyon alors que les grévistes annoncent vouloir reconduire le mouvement ce mardi.

Menace de sanctions disciplinaires

La réunion de crise qui s’est tenue lundi à l’Hôtel-de-Ville s’est soldée par un échec, la mairie ayant déjà débloqué 6,4 millions d’euros pour revaloriser les salaires de ses agents.

Le préavis de grève avait été déposé le 18 octobre. Les agents ont été reçus à plusieurs reprises par la direction de la mairie dans le cadre du dialogue social, indique à 20 Minutes le cabinet du maire. Et une demande écrite des services a été envoyée, au début des vacances scolaires, afin de déclencher le chauffage dans les écoles et les crèches pour obtenir une température de 19 °C le jour de la rentrée. Sauf que la direction a découvert ce lundi que les agents, présents sur leur lieu de travail et non déclarés grévistes, n’avaient pas exécuté cette commande.

Pour ne pas avoir respecté cette mission de service public, ils risquent une « sanction disciplinaire », indique le cabinet du maire. En attendant, les parents d’élèves ont reçu un courrier des directions de la petite enfance et de l’éducation les invitant « à vêtir chaudement » leurs enfants. Les établissements, dans lesquels la température descend en dessous de 14 °C, pourraient être fermés dès mardi.