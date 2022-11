C’est l’un des onze évêques mis en cause ce lundi dans des affaires de violences sexuelles. Dans une lettre, lue à la conférence des évêques de France, le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux de 2001 à 2019, a reconnu une « conduite répréhensible » sur une jeune fille de 14 ans.

« Aujourd’hui où l’Eglise en France a décidé d’écouter les victimes et agir en vérité, j’ai décidé de ne plus taire ma situation et de me mettre à la disposition de la justice, tant sur le plan de la société que celui de l’Eglise » écrit-il dans cette lettre lue par Eric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques, à Lourdes. « Cette démarche est difficile mais ce qui est premier c’est la souffrance vécue par les personnes victimes et la reconnaissance des actes commis. »





Des « conséquences graves et durables » chez la victime

Aujourd’hui âgé de 78 ans, le cardinal Jean-Pierre Ricard explique dans cette lettre qu’il y a 35 ans, alors qu’il était curé, il s’est « conduit de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans ». « Mon comportement a nécessairement causé chez cette personne des conséquences graves et durables. Je m’en suis expliqué avec elle et lui ai demandé pardon. Je renouvelle ici ma demande de pardon ainsi qu’à toute sa famille. Enfin, je demande pardon à celles et ceux que j’ai blessés et qui vivront cette nouvelle comme une véritable épreuve. »









Dans un communiqué, le nouvel évêque de Bordeaux, Jean-Paul James, dit « exprimer [sa] grande compassion à la personne victime concernée. » « Je partage la peine de tous ceux, en particulier dans le diocèse de Bordeaux, qui seront blessés par ces révélations. Je pense spécialement à celles et ceux qui ont été victimes de prêtres, de religieux, ici en Gironde. » Il « renouvelle » son invitation aux personnes qui auraient pu être victimes en Gironde d’actes répréhensibles « à le faire savoir à l’équipe de veille du diocèse ».