Des pluies diluviennes se sont abattues dimanche sur plusieurs communes de la Guadeloupe faisant craindre de nouvelles inondations, quelques semaines après la tempête Fiona qui a causé de gros dégâts sur l’île. A midi (heure locale), la Guadeloupe a été « maintenue en vigilance orange pour fortes pluies et orages » par Météo-France, a indiqué la préfecture dans un communiqué. En revanche, la Martinique a rétrogradé sa vigilance en jaune, car les pluies ont longé la côte Atlantique de l’île, sans trop arroser les communes.

La Guadeloupe connaît un épisode de pluies intenses depuis samedi, en raison de « remontées d’air humide et instable générées conjointement par un flux de Sud-Est côté Atlantique et un flux de Sud-Ouest côté Caraïbes, liés à une zone de basses pressions se creusant au sud d’Hipaniola », a précisé un bulletin de Météo-France.

« Des pluies très importantes et diluviennes »

« Des pluies très importantes et diluviennes ont été enregistrées en six heures surtout du côté de Petit Bourg avec 250 mm (pic critique), 100 mm du côté de Goyave et 68 mm à Baie Mahault », relève également Météo-France.





#vigilanceOrange #FortesPluies #orages #Guadeloupe #Martinique #SaintBarth #SaintMartin



Intensification des pluies ce soir et la nuit prochaine avec de très forts cumuls de pluies par endroits



⚠️ Consultez les bulletins de suivi ➡️ https://t.co/w5OGXbn2Tf pic.twitter.com/7H9ssPAPFB — Météo-France (@meteofrance) November 5, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







Des glissements de terrains, mais également des inondations ont d’ores et déjà été relevés par les autorités en plusieurs points de l’île. La circulation est « difficile » en plusieurs endroits, selon Route de Guadeloupe qui a rappelé sur les chaînes locales que « la saison cyclonique n’est pas terminée ».

« Compte tenu de l’évolution très inquiétante de la situation à Goyave liée aux intempéries, j’ai décidé de déclencher le plan communal de sauvegarde (PCS) », a communiqué de son côté Ferdy Louisy le maire de la commune en signalant une montée des eaux dans les zones déjà touchées par les inondations dues à la tempête Fiona. Le PCS permet aux communes d’organiser l’évacuation des populations situées en zone à risque pour les mettre en sécurité.

L’île devrait continuer d’être arrosée copieusement au cours des prochaines heures. Selon Météo-France, des nouvelles pluies sont encore attendues, et « l’amélioration définitive est attendue mardi mais elle devrait être progressive ».